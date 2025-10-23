Copa Libertadores: cuándo juega Racing la revancha ante Flamengo para meterse en la final

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación a cuartos de final revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro; y luego tachó con dos triunfos a Vélez.

En tanto, el “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales.

La ida en Brasil fue con triunfo 1-0, sobre la hora, para Flamengo en Brasil. Racing necesita cualquier victoria por la mínima diferencia para forzar los penales, mientras que ganando por dos goles de diferencia será suficiente para clasificar a la final del certamen.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo, la revancha

La serie inició en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas.

La final será el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.

Resumen del partido

Racing cayó 1-0 ante Flamengo en el Estadio Maracaná por el cruce de ida de las semifinales de la Copa Libertadores con un gol a los 87 minutos de Marcos Rojo en contra, luego de un remate de Jorge Carrascal que se desvió en el zaguero central.

La Academia registró una sola acción que obligó a una gran tapada de Agustín Rossi, mientras que sufrió en la faceta defensiva hasta el punto de que Facundo Cambeses fue la gran figura del encuentro con una colección de atajadas. Incluso, en la acción que terminó en el único tanto también había rechazado un mano a mano. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com