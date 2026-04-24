Coudet analiza tres cambios para jugar contra Aldosivi por el Superclásico

Por el torneo local

En la previa de River vs. Aldosivi, Eduardo Coudet ajusta piezas obligadas y evalúa variantes tácticas para que su equipo recupere identidad y resultados.

En la antesala de River vs. Aldosivi, el entrenador Eduardo Coudet se encuentra ultimando detalles de un equipo que necesita respuestas inmediatas. Tras el duro golpe en el superclásico, el conjunto de River Plate buscará reencontrarse con su mejor versión este sábado por la noche en el Monumental. El duelo no solo representa tres puntos, sino también la oportunidad de recomponer la confianza de un plantel golpeado.

Las modificaciones no serán únicamente producto del análisis táctico. La lesión de Sebastián Driussi obliga al DT a mover piezas en ofensiva, abriendo una incógnita en el puesto de centrodelantero. Entre las opciones, Maximiliano Salas aparece con ventaja por su adaptación al rol, aunque el juvenil Ruberto también asoma como alternativa. La decisión final se tomará horas antes del encuentro.

En este contexto, el cuerpo técnico apunta a encontrar equilibrio entre rendimiento y estado anímico. El partido ante Aldosivi se presenta como una prueba determinante para no profundizar la irregularidad y comenzar a recuperar terreno en la competencia.

Dudas en defensa y búsqueda de solidez

En la última línea, las dudas pasan por el acompañante de Lucas Martínez Quarta. El juvenil Lautaro Rivero no logró consolidarse en sus últimas presentaciones, lo que abre la puerta al ingreso del experimentado Germán Pezzella. La experiencia del campeón del mundo podría ser clave en un partido que exige liderazgo y orden defensivo.

Los laterales parecen tener nombres confirmados: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña aportarán su habitual despliegue por las bandas. Sin embargo, ambos deberán cuidarse, ya que acumulan tarjetas amarillas que podrían condicionar su continuidad en futuros compromisos.

El equilibrio defensivo será uno de los ejes principales del planteo de Coudet. La intención es evitar desajustes que puedan ser aprovechados por un rival que, si bien llega como punto, buscará capitalizar cualquier duda del local.

El mediocampo, entre control y verticalidad

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno se perfila como pieza fija en la contención, mientras que Tomás Galván aportará creatividad. La incógnita gira en torno a quién ocupará el lugar vacante que dejó la lesión de Fausto Vera: Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza.

La elección no es menor, ya que definirá el perfil del equipo. Galoppo ofrece llegada al área y dinámica, mientras que Meza brinda mayor control y circulación. Coudet deberá decidir qué necesita más el equipo en función del desarrollo esperado del partido, señaló TyC Sports.

A su vez, en el frente ofensivo, también persiste la duda entre Kendry Páez e Ian Subiabre. Ambos representan variantes distintas: uno más asociado al juego y otro con mayor desequilibrio individual.

Un once en construcción para un partido clave

La probable formación para River vs. Aldosivi incluiría a Beltrán en el arco; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Pezzella y Acuña en defensa; Galoppo o Meza junto a Moreno en el mediocampo; Galván como enlace; Subiabre o Páez en ofensiva, acompañando a Salas y Colidio. Fuente: El Once

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