Di María fue héroe del clásico: Rosario Central venció 1-0 a Newell’s en el Gigante

Central dominó de principio a fin y los números lo reflejan: tuvo un 60% de posesión y generó 16 remates al arco, mientras que Newell’s apenas inquietó con tres disparos. El equipo de Miguel Russo mostró mayor ambición, juego asociado y profundidad, ante una “Lepra” que pareció superada desde lo táctico y lo emocional.

ÁNGEL DI MARÍA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO. POR EL AMOR DE DIOS, QUÉ GOLAZO. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/hWziyUqH7d — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 23, 2025

La expulsión de Luciano Lollo a los 39 minutos del segundo tiempo selló las pocas chances de reacción para Newell’s. El defensor vio la roja directa por una dura falta sobre Campaz cuando el equipo de Mauricio Larriera buscaba empatar con más empuje que ideas.

Rosario Central crece en la tabla; Newell’s se hunde

Con este resultado, Rosario Central se ubica quinto en la Zona B del certamen, acercándose a los puestos de clasificación para la siguiente fase. En tanto, Newell’s sigue sin levantar cabeza y cae al puesto 11 de la Zona A, comprometiendo sus aspiraciones de pelear arriba en la Liga Profesional.

La figura de Di María volvió a brillar en un partido importante. El ex Real Madrid y PSG no solo aportó el gol, sino que también fue el eje del ataque canalla, liderando las transiciones ofensivas y generando desequilibrio constante. Su presencia le da jerarquía al equipo y eleva la vara en cada compromiso.

A pesar del dominio, el resultado fue ajustado. Newell’s resistió hasta donde pudo, pero no encontró circuitos de juego y, tras la expulsión de Lollo, bajó definitivamente los brazos. La Lepra acumula preocupantes estadísticas ofensivas y necesita reordenarse para no quedar relegado en su zona. Fuente: El Once

