    Di María fue héroe del clásico: Rosario Central venció 1-0 a Newell’s en el Gigante

    Posted on

    Torneo Clausura

    Con un gol de Ángel Di María a los 36 del segundo tiempo, Rosario Central se impuso en el clásico rosarino y dejó sin respuestas a un Newell’s deslucido.
    En una nueva edición del clásico de Rosario, Rosario Central se quedó con una victoria fundamental por 1-0 ante Newell’s, en el marco de la fecha 6 de la Liga Profesional. El tanto de la victoria llegó a los 36 minutos del complemento gracias a una definición de Ángel Di María, quien marcó su primer gol oficial desde su regreso al fútbol argentino. El volante ofensivo fue la gran figura del encuentro en un Gigante de Arroyito colmado.

     

    Central dominó de principio a fin y los números lo reflejan: tuvo un 60% de posesión y generó 16 remates al arco, mientras que Newell’s apenas inquietó con tres disparos. El equipo de Miguel Russo mostró mayor ambición, juego asociado y profundidad, ante una “Lepra” que pareció superada desde lo táctico y lo emocional.

    La expulsión de Luciano Lollo a los 39 minutos del segundo tiempo selló las pocas chances de reacción para Newell’s. El defensor vio la roja directa por una dura falta sobre Campaz cuando el equipo de Mauricio Larriera buscaba empatar con más empuje que ideas.

     

    Rosario Central crece en la tabla; Newell’s se hunde

     

    Con este resultado, Rosario Central se ubica quinto en la Zona B del certamen, acercándose a los puestos de clasificación para la siguiente fase. En tanto, Newell’s sigue sin levantar cabeza y cae al puesto 11 de la Zona A, comprometiendo sus aspiraciones de pelear arriba en la Liga Profesional.

     

    La figura de Di María volvió a brillar en un partido importante. El ex Real Madrid y PSG no solo aportó el gol, sino que también fue el eje del ataque canalla, liderando las transiciones ofensivas y generando desequilibrio constante. Su presencia le da jerarquía al equipo y eleva la vara en cada compromiso.

     

    A pesar del dominio, el resultado fue ajustado. Newell’s resistió hasta donde pudo, pero no encontró circuitos de juego y, tras la expulsión de Lollo, bajó definitivamente los brazos. La Lepra acumula preocupantes estadísticas ofensivas y necesita reordenarse para no quedar relegado en su zona. Fuente: El Once

