Coudet valoró el triunfo de River, pero ya apunta al Superclásico: “Tenemos una final”

En conferencia de prensa, tras la victoria en el estadio Monumental, el técnico valoró haber conseguido los tres puntos, pero remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar en su funcionamiento.

“Creo que fundamentalmente era un partido que teníamos que ganar. Hemos hecho muchas modificaciones del último partido. Podemos jugar mejor, pero necesitábamos los tres puntos”, expresó.

El análisis del partido

El DT explicó que la rotación fue determinante en el desarrollo del encuentro. Coudet realizó ocho cambios respecto al último compromiso, con el objetivo de preservar jugadores de cara al clásico del domingo.

“Fueron ocho los cambios, es un montón. Desde el funcionamiento pensábamos que iba a ser complicado”, reconoció, en relación a un equipo que no tuvo tanto rodaje en conjunto.

En ese sentido, sostuvo que el resultado era prioritario, aunque no dejó de señalar que el rendimiento colectivo aún no alcanza el nivel que pretende.

River llega de buena manera al super clásico.

La mirada puesta en el Superclásico

Más allá del análisis del partido, Coudet dejó en claro cuál es el principal objetivo inmediato: el enfrentamiento ante Boca.

“Tenemos una final el domingo”, afirmó el entrenador, al referirse al clásico que se jugará en los próximos días y que aparece como uno de los compromisos más importantes del calendario.

También remarcó que, si bien en River el funcionamiento es importante, en este tipo de partidos el resultado cobra un valor especial.

“Siempre el cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente”, agregó.

Expectativa por un partido especial

El técnico se mostró motivado de cara a lo que será su primer Superclásico como entrenador del club y destacó la relevancia que tiene este tipo de encuentros.

“Es una semana linda. Conozco bien lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos y sé lo que es la previa”, señaló.

Además, destacó el presente del equipo, que acumula seis victorias en siete partidos desde su llegada, aunque insistió en que aún hay margen para crecer. Fuente: El Once

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