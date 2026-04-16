Pescaron un surubí de 40 kilos en el río Paraná

​La jornada tuvo como protagonistas a Nahuel “Tawa” Rosales, quien estuvo acompañado por el guía local “Machy Pesca”, junto a sus compañeros “El Gitano” y Agustín, este último oriundo de la localidad de Tres Arroyos.

Lo que comenzó como una salida rutinaria se convirtió en un desafío de resistencia cuando el gigantesco ejemplar picó el anzuelo. Según relataron los protagonistas al sitio Última Hora Esquina, la pelea con el pez se extendió por más de 30 minutos, poniendo a prueba los equipos y la destreza de los pescadores debido a la enorme fuerza y el porte del surubí.

Tras lograr subir la pieza a la embarcación para las fotografías de rigor, el grupo procedió a realizar la devolución inmediata del ejemplar al agua. Este gesto fue destacado por la comunidad local, ya que garantiza la preservación de los reproductores en el ecosistema del Paraná. Fuente: El Once

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