Cronograma de pagos de Anses: comienza hoy y sigue hasta fin de noviembre
Además, continúa el bono adicional de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo:
Jubilación mínima: $403.150,64 (con bono incluido).
PUAM: $336.520,51 (con bono incluido).
Pensión No Contributiva: $303.205,45 (con bono incluido).
Jubilación máxima: $2.241.568,43.
Respecto a las asignaciones:
AUH: $119.714,29 por cada menor a cargo. Se abona el 80% ($95.771,43) de manera mensual. El 20% restante se liquida con la presentación de la Libreta AUH.
AUH por Discapacidad: $389.808,61.
Asignación por Embarazo: $119.714,29.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.862,25.
Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
El calendario de cobro de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 10/11
DNI 1: 11/11
DNI 2: 12/11
DNI 3: 13/11
DNI 4: 14/11
DNI 5: 17/11
DNI 6: 18/11
DNI 7: 19/11
DNI 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 20/11
DNI 2 y 3: 25/11
DNI 4 y 5: 26/11
DNI 6 y 7: 27/11
DNI 8 y 9: 28/11
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11 (según terminación).
Asignación por Embarazo
DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11.
Asignación por Prenatal
DNI 0 y 1: 10/11
DNI 2 y 3: 11/11
DNI 4 y 5: 12/11
DNI 6 y 7: 13/11
DNI 8 y 9: 14/11
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12.
Pensiones No Contributivas
DNI 0 al 9: 10/11 al 14/11 según correspondencia.
Desempleo
DNI 0 y 1: 20/11
DNI 2 y 3: 25/11
DNI 4 y 5: 26/11
DNI 6 y 7: 27/11
DNI 8 y 9: 28/11. Fuente: El Once
