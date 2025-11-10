Cronograma de pagos de Anses: comienza hoy y sigue hasta fin de noviembre

Además, continúa el bono adicional de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo:

Jubilación mínima: $403.150,64 (con bono incluido).

PUAM: $336.520,51 (con bono incluido).

Pensión No Contributiva: $303.205,45 (con bono incluido).

Jubilación máxima: $2.241.568,43.

Respecto a las asignaciones:

AUH: $119.714,29 por cada menor a cargo. Se abona el 80% ($95.771,43) de manera mensual. El 20% restante se liquida con la presentación de la Libreta AUH.

AUH por Discapacidad: $389.808,61.

Asignación por Embarazo: $119.714,29.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

Anses

El calendario de cobro de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11 (según terminación).

Asignación por Embarazo

DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11.

Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12.

Pensiones No Contributivas

DNI 0 al 9: 10/11 al 14/11 según correspondencia.

Desempleo

DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11. Fuente: El Once

