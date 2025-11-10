Nogoyá Times

    Cronograma de pagos de Anses: comienza hoy y sigue hasta fin de noviembre

    Los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y otros beneficios de Anses empiezan durante la presente jornada. Los cronogramas completos.
    Cronograma de pagos de Anses. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un incremento en noviembre del 2,08 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de junio publicado por el INDEC.

     

    Además, continúa el bono adicional de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo:

     

    Jubilación mínima: $403.150,64 (con bono incluido).

    PUAM: $336.520,51 (con bono incluido).

    Pensión No Contributiva: $303.205,45 (con bono incluido).

    Jubilación máxima: $2.241.568,43.

     

    Respecto a las asignaciones:

     

    AUH: $119.714,29 por cada menor a cargo. Se abona el 80% ($95.771,43) de manera mensual. El 20% restante se liquida con la presentación de la Libreta AUH.

    AUH por Discapacidad: $389.808,61.

    Asignación por Embarazo: $119.714,29.

    Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.862,25.

    Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

    Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

    Anses
    Anses

     

    El calendario de cobro de noviembre

     

    Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

    DNI 0: 10/11

    DNI 1: 11/11

    DNI 2: 12/11

    DNI 3: 13/11

    DNI 4: 14/11

    DNI 5: 17/11

    DNI 6: 18/11

    DNI 7: 19/11

    DNI 8 y 9: 20/11

     

    Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    DNI 0 y 1: 20/11

    DNI 2 y 3: 25/11

    DNI 4 y 5: 26/11

    DNI 6 y 7: 27/11

    DNI 8 y 9: 28/11

     

    AUH y Asignación Familiar por Hijo

    DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11 (según terminación).

     

    Asignación por Embarazo

    DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11.

     

    Asignación por Prenatal

    DNI 0 y 1: 10/11

    DNI 2 y 3: 11/11

    DNI 4 y 5: 12/11

    DNI 6 y 7: 13/11

    DNI 8 y 9: 14/11

     

    Asignación por Maternidad

    Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12.

     

    Pensiones No Contributivas

    DNI 0 al 9: 10/11 al 14/11 según correspondencia.

     

    Desempleo

    DNI 0 y 1: 20/11

    DNI 2 y 3: 25/11

    DNI 4 y 5: 26/11

    DNI 6 y 7: 27/11

    DNI 8 y 9: 28/11. Fuente: El Once

