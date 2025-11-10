Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Nacionales Noticias

    Los memes del triunfo de Boca frente a River en La Bombonera

    Nogoyá Times Posted on
    Las redes sociales estallaron tras el 2-0 en el Superclásico del fútbol argentino. Los principales apuntados fueron Franco Armani por su “flojísimo rebote” y Marcelo Gallardo.
    La victoria de Boca por 2-0 en el Superclásico, que además aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, desató una inmediata ola de memes en las redes sociales. El héroe de la jornada y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia. 

    Sin embargo, el foco principal de las burlas fue River: Franco Armani, por el “flojísimo rebote” en el primer gol, y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia.

    El destinatario final de los memes fue Marcelo Gallardo, ya que los hinchas ironizaron sobre su reciente extensión de contrato justo cuando el equipo sumó su quinta derrota en seis partidos y quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.

    Boca, dueño del Superclásico

    En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El triunfo no sólo le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda meterse en los playoffs del certamen, sino que además lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

     

    Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, marcaron los tantos de la victoria xeneize y los memes dedicados a los goleadores estallaron en las redes sociales. Los hinchas de Boca elogiaron el trabajo del Changuito y lo compararon con Neymar y Diego Maradona por el uso de la vincha y su gran actuación en el elenco de la Ribera.

     

    La Bestia Merentiel fue otra de las figuras de Boca y marcó el 2-0 al empujar al fondo de la red un pase preciso del Changuito Zeballos. Los fanáticos no dudaron en llenar de elogios al uruguayo. Tampoco faltó el agradecimiento a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador que se encontraba en funciones como técnico del club y las felicitaciones para Claudio Úbeda por seguir sus pasos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like