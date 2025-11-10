Los memes del triunfo de Boca frente a River en La Bombonera

Sin embargo, el foco principal de las burlas fue River: Franco Armani, por el “flojísimo rebote” en el primer gol, y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia.

El destinatario final de los memes fue Marcelo Gallardo, ya que los hinchas ironizaron sobre su reciente extensión de contrato justo cuando el equipo sumó su quinta derrota en seis partidos y quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.

Boca, dueño del Superclásico

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El triunfo no sólo le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda meterse en los playoffs del certamen, sino que además lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, marcaron los tantos de la victoria xeneize y los memes dedicados a los goleadores estallaron en las redes sociales. Los hinchas de Boca elogiaron el trabajo del Changuito y lo compararon con Neymar y Diego Maradona por el uso de la vincha y su gran actuación en el elenco de la Ribera.

La Bestia Merentiel fue otra de las figuras de Boca y marcó el 2-0 al empujar al fondo de la red un pase preciso del Changuito Zeballos. Los fanáticos no dudaron en llenar de elogios al uruguayo. Tampoco faltó el agradecimiento a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador que se encontraba en funciones como técnico del club y las felicitaciones para Claudio Úbeda por seguir sus pasos. Fuente: El Once

