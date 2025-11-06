Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con el aumento, bono y aguinaldo

Estos son el haber mensual con aumento, el bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como medio aguinaldo (en el caso actual es el segundo del año, correspondiente desde julio a diciembre).

Mientras que el salario convencional obtiene incrementos por inflación, el refuerzo de $70.000 no percibe modificaciones desde hace meses. Por otra parte, para calcular el SAC se toma el 50% del sueldo más alto cobrado durante el semestre en cuestión.

Los tres ingresos para jubilados confirmados para diciembre

El cobro de diciembre se compone por:

Aumento por movilidad: se aplica el último aumento anual a todos los haberes. El porcentaje final se define con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

Bono de refuerzo: se mantiene la entrega del bono extraordinario para la jubilación mínima, que actualmente es de $70.000, y en montos proporcionales ante quienes superan ese piso. Este no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo, ya que es una suma no remunerativa.

Medio aguinaldo: el pago extra que corresponde a la mitad del mejor haber percibido en el segundo semestre del año.

¿Cómo se calcula el aguinaldo y de cuánto podría ser en diciembre?

El aguinaldo que cobran los jubilados se calcula bajo una regla clara: es el 50% del haber mensual más alto percibido entre los meses de julio y diciembre. Tomando como base la mínima de noviembre, que es de $333.150,64 sin bono, la cifra rondaría los $166.575,32.

De confirmarse un nuevo aumento en diciembre, este monto de aguinaldo sería aún mayor, ya que se tomaría como referencia el salario más alto del semestre. Se recuerda que ANSES lo liquida junto con el sueldo mensual, por lo que las fechas se organizan de acuerdo a la terminación del DNI.

El calendario oficial definitivo de diciembre todavía no fue publicado, pero el SAC se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional en las oficinas de ANSES. (Fuente: El Liberal)