Se aproxima una ciclogénesis y alertan por lluvias intensas, granizo y viento

Las condiciones meteorológicas son el resultado de la interacción entre un frente frío y una masa de aire cálido y húmedo, que generaron inestabilidad en toda la región.

Entre Ríos: descenso de temperatura y lluvias

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó nubosidad variable y la evolución de algunas lluvias a lo largo del jueves. Las temperaturas descenderán gradualmente, con máximas previstas entre 20°C y 25°C y viento del sector este, de carácter húmedo.

Las condiciones atmosféricas favorecerán la ocurrencia de tormentas fuertes, producto del incremento de aire cálido y húmedo que genera un escenario inestable durante jueves y viernes. En la provincia no se descarta la posibilidad de granizo, ráfagas de viento y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Alerta meteorológica para el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la mañana del viernes, que incluye los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El parte oficial advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, aunque en el norte del litoral podrían superarse los 60 a 80 mm, especialmente en sectores con mayor desarrollo convectivo.

Norte caluroso y nuboso

Mientras tanto, las provincias del norte mantendrán un panorama diferente. Las temperaturas se mantuvieron elevadas, con máximas que alcanzaron los 32°C y hasta 33°C en algunas zonas. El ambiente fue nuboso y caluroso, con el desarrollo de lluvias aisladas en el noroeste argentino (NOA), siendo esta región la más cálida del país.

Condiciones hacia el fin de semana

El sistema de bajas presiones continuará su desplazamiento hacia el norte del país durante el fin de semana, provocando inestabilidad en Cuyo, el centro y el litoral. Recién entre sábado y domingo se espera una mejora gradual en las condiciones del tiempo. (InfoAgro)

