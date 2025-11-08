Franco Colapinto largará 18º en la carrera del domingo en Brasil

Resultados finales de la clasificación

En el circuito de Interlagos, Franco Colapinto no tuvo el mejor rendimiento en sus intentos y quedó eliminado en la Q1 con su Alpine. Lando Norris marcó la pole.

El GP de Brasil 2025 tuvo un sábado de emociones intensas para los pilotos, con altibajos para muchos. El argentino Franco Colapinto sufrió un revés importante en la Sprint, cuando se accidentó en la vuelta 6. Aunque su A525 fue reparado en tiempo récord para la clasificación, el rendimiento del piloto no fue el esperado. Colapinto logró marcar un tiempo de 1:10.632, pero este no fue suficiente para avanzar a la Q2. Quedó 18° en la parrilla, justo por delante de Gabriel Bortoleto (quien no pudo salir a pista tras su accidente) y de Yuki Tsunoda. Su tiempo fue incluso más lento que su mejor vuelta del viernes (1:10.441).

En contraste con la difícil jornada de Colapinto, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, tuvo un día brillante. Después de sumar un punto para el equipo en la Sprint, con una octava posición, Gasly continuó demostrando su capacidad al clasificarse 9° para la carrera principal. El piloto francés avanzó con rapidez en las primeras dos fases de la clasificación: fue el segundo más rápido en la Q1 con un tiempo de 1:09.885, y el sexto en la Q2 con 1:09.857. En la Q3, logró un tiempo de 1:10.002, lo que le permitió asegurar una sólida posición dentro de los primeros diez.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, las grandes sorpresas del día

Las grandes sorpresas de la jornada, sin embargo, fueron las dificultades de Max Verstappen y Lewis Hamilton. El neerlandés, quien domina el campeonato, enfrentó serios problemas con su Red Bull durante la clasificación. Un problema técnico hizo que Verstappen solo pudiera clasificar en 16°, una posición complicada que pone en peligro sus opciones de asegurar el campeonato mundial este fin de semana.

Por su parte, Lewis Hamilton también tuvo un día para olvidar. El británico fue eliminado en Q2 y saldrá 13° en la parrilla de salida, lo que complica aún más sus opciones de una buena posición en el GP de Brasil. La clasificación dejó al piloto de Mercedes frustrado, pero confiado en que podría recuperar terreno durante la carrera. “El equipo está trabajando duro para mejorar el ritmo. Será una carrera larga y todo puede pasar”, comentó Hamilton.

El GP de Brasil está programado para este domingo a las 14:00 horas (hora en Argentina), con 71 vueltas de emoción y adrenalina. A pesar de las dificultades de algunos pilotos, la clasificación dejó claro que el domingo puede ser impredecible. Con Lando Norris en la pole position tras marcar 1:09.511, y pilotos como Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc en posiciones destacadas, la carrera promete ser una de las más reñidas de la temporada. Las estrategias, las paradas en boxes y las condiciones de la pista jugarán un papel crucial para definir a los ganadores del fin de semana en Brasil. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com