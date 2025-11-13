De qué murió Jorge Lorenzo, actor conocido por interpretar a Capece en “El Marginal”

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento.https://t.co/tzbfjSqdJb pic.twitter.com/7pAz2pj09j — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) November 13, 2025

El rol que lo catapultó en la fama fue su personaje de “Capece” en El Marginal, el guardia cárcel y mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano. Pero además tuvo participaciones en series exitosas como “Casi Ángeles”, “Son amores”, “Costumbres argentinas”, “Soy Gitano”, “099 Central”, “Alma Pirata” y “Rincón de Luz”.

De qué murió Jorge Lorenzo

En declaraciones a la prensa, la amiga del actor Natalia Bocca mencionó que Lorenzo estuvo sufriendo complicaciones en su salud en el último tiempo.

“Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com