Entre Ríos Cantada: Ciclo de Lecturas Entrerrianas

Nogoyá

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos invita a un nuevo encuentro del ciclo Entre Ríos Cantada, que se realizará el viernes 28 de noviembre a la hora 18, en la Biblioteca Popular “Fermín Chávez” de Nogoyá.

Vale destacar que dicho encuentro está declarado de Interés Educativo por el Concejo General de Educación y se entregara certificación con puntaje docente.

En esta oportunidad, la actividad estará dedicada a José María Fernández Unsaín (1918-1997), poeta, dramaturgo y guionista entrerriano, cuya obra —de proyección nacional e internacional— mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal. El encuentro propone un acercamiento a su trayectoria literaria y a los temas que atraviesan su producción.

El ciclo, coordinado por Matías Armándola, director de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, toma su nombre de la antología Entre Ríos Cantada, compilada en 1955 por Luis Alberto Ruiz. A 70 años de su publicación, continúa el recorrido por distintas bibliotecas populares de la provincia, recuperando y revisitando voces fundamentales de la tradición literaria entrerriana.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScONrHEWN7D2V…/viewform Los interesados en anotarse, podrán hacerlo a través de este link: