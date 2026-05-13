Decomisaron 190 piezas de pescado ilegal en operativo vial sobre la Ruta 12

El hecho ocurrió cuando los efectivos detuvieron la marcha de un utilitario Fiat Fiorino Endurance 1.4 para un control de documentación y carga. Al inspeccionar el vehículo, los agentes detectaron que transportaba una importante cantidad de pescado sin las condiciones de higiene ni la habilitación correspondiente para el traslado de alimentos.

En el interior del furgón se hallaron 122 piezas de boga y 78 piezas de dorado, totalizando 190 ejemplares. La mercadería fue inmediatamente decomisada por encontrarse en infracción a la normativa vigente en materia de pesca y conservación de especies.

Infracción a leyes provinciales de pesca

Según informaron las autoridades, el transporte incumplía la Ley Provincial de Pesca N° 4892 y la Ley Provincial del Dorado N° 11.174, normativa que regula la extracción, traslado y comercialización de especies ícticas en la provincia.

En particular, la ley que protege al dorado busca preservar una especie de alto valor ecológico y turístico en la región, por lo que su comercialización y traslado se encuentra estrictamente regulado.

Las condiciones en las que se transportaba la carga también representaban un riesgo sanitario, ya que no cumplía con las exigencias mínimas para el manejo de alimentos.