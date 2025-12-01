Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Peñaloza participó del XI Encuentro de Viceintendentes de Entre Ríos

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    El pasado viernes 28 de noviembre, la viceintendente la ciudad, Desireé Peñaloza, estuvo presente en el XI Encuentro de Viceintendentas/es de la provincia, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Polo Tecnológico “La Nube”, de Concepción del Uruguay.
    Vale destacar que el encuentro se desarrolló en un espacio de dialogo e intercambio sobre innovación, tecnología e inteligencia artificial aplicadas a la gestión legislativa local, donde también estuvieron presentes el intendente de dicha localidad, José Laurito, y la viceintendente Rossana Sosa Zitto.
    Puede ser una imagen de texto que dice "28 28de deNoviembre2025 de Noviembre 2025 ENCUENTRO DE VICEINTENDENTAS/ES DELA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS"
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de televisor y texto que dice "28de 28 de Noviembre 2025 XI ENCUENTRO DE VICEINTENDENTAS/ES ES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (1) c Concepción del Uruguay Entre EntreRios Rios Argentina"

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like