Peñaloza participó del XI Encuentro de Viceintendentes de Entre Ríos

Nogoyá
El pasado viernes 28 de noviembre, la viceintendente la ciudad, Desireé Peñaloza, estuvo presente en el XI Encuentro de Viceintendentas/es de la provincia, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Polo Tecnológico “La Nube”, de Concepción del Uruguay.
Vale destacar que el encuentro se desarrolló en un espacio de dialogo e intercambio sobre innovación, tecnología e inteligencia artificial aplicadas a la gestión legislativa local, donde también estuvieron presentes el intendente de dicha localidad, José Laurito, y la viceintendente Rossana Sosa Zitto.
