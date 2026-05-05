DNI electrónico: fallas en sistemas impiden validar identidad y hacer trámites

El DNI electrónico vigente desde febrero de 2026 genera inconvenientes en validaciones de identidad por sistemas no actualizados, lo que impide, en algunos casos, operar en bancos y organismos.

Desde febrero de 2026 comenzó a regir el nuevo DNI electrónico (eDNI), que reemplaza el código de barras de los documentos anteriores por un código QR y suma un chip. El cambio apunta a modernizar la identificación, pero en la práctica abrió una zona de fricción: hay sistemas, sobre todo de bancos y organismos, que todavía no se adaptaron y siguen pidiendo el escaneo del viejo código de barras. El resultado es concreto: usuarios que no pueden validar su identidad, generar claves o darse de alta.

El eDNI incorpora un chip y adopta estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que lo convierte en un documento interoperable a nivel internacional y apto como documento de viaje en el MERCOSUR y otros países.

El QR reemplaza al código de barras como herramienta de captura de datos. Según el RENAPER, permite almacenar información que facilita el acceso al chip y contiene un set de datos similar al del código PDF417 anterior, para asegurar la lectura rápida sin necesidad de tipear manualmente.

Además, el número de trámite cambió: pasó de 11 a 9 dígitos, otro punto que puede generar incompatibilidades en sistemas no actualizados.

Desde el organismo aclararon un punto clave para entender los errores actuales: ni el código de barras ni el QR validan identidad por sí mismos. Son solo formas de leer datos. La autenticidad del documento la garantiza el chip, que es el verdadero salto tecnológico.

Los problemas en la práctica

Aunque el RENAPER sostiene que los sistemas ya están preparados, en la práctica muchos usuarios reportan fallas. Los testimonios muestran una misma situación: plataformas que siguen pidiendo escanear el código de barras del DNI viejo o que no reconocen el QR. Los usuarios reportan dificultades para operar con bancos y organismos que aún no actualizaron sus sistemas.

Una clienta del Banco Credicoop contó que no pudo generar su Clave Móvil, necesaria para transferencias, porque la entidad no reconoce el QR: “Hace días que no puedo generar mi Clave Móvil. Vital para hacer cualquier transferencia. Desastre”.

Las quejas también alcanzan a organismos públicos. “El nuevo DNI electrónico reemplaza el código de barras por QR y el número de trámite pasa de 11 a 9 dígitos. Pero no actualizaron los sistemas de ANSES y ARCA. Entonces me quiero dar de alta online en ambos registros y no puedo”, relató otro usuario.

El nuevo DNI electrónico (vigente desde Feb 2026) reemplaza código de barras por QR y el nro de trámite pasa de 11 a 9 dígitos. Pero LOS GENIOS que nos gobiernan no actualizaron los sistemas de ANSES y ARCA. Entonces me quiero dar de alta online en ambos registros y no puedo.

Las dificultades se repiten en el alta de cuentas: “Intenté usar el nuevo DNI para darme de alta en un banco nuevo y me da error de credenciales, y otros te piden escanear el código de barras del DNI viejo, y el QR del nuevo no lo toma”.

También hay problemas con aplicaciones oficiales: “Necesito crear clave fiscal, pero tengo el DNI nuevo y la app no me lo lee”, planteó otro usuario.

Estos casos muestran un desfasaje: mientras el documento ya cambió, muchos validadores siguen diseñados para el formato anterior.

Qué dicen desde RENAPER

El organismo niega que exista una “zona gris” y sostiene que el DNI es plenamente válido. Lo que hay, explican, es un período de transición tecnológica similar al paso del DNI libreta al formato tarjeta.

“El RENAPER ha puesto a disposición herramientas gratuitas y públicas para evitar cualquier inconveniente. Hemos desarrollado una aplicación específica para acceder a los datos electrónicos del eDNI y validarlos, tanto de forma presencial como remota. Al basarse en un estándar internacional, cualquier desarrollador público o privado tiene la documentación necesaria para actualizar sus herramientas de lectura”, manifestaron.

Además, remarcan que el QR no fue pensado como herramienta de validación, sino como acceso a datos. Por eso, intentar validar identidad solo escaneando el código, como hacían muchos sistemas con el código de barras, es un uso incorrecto.

Cómo se puede solucionar

Frente a estos inconvenientes, el RENAPER sostiene que las herramientas ya están disponibles y que la solución depende de que las entidades actualicen sus sistemas. El organismo sostiene que notificó oportunamente a todas las entidades y envió especímenes físicos para que pudieran integrar sus plataformas a la nueva tecnología.

Mientras tanto, la alternativa concreta es la app oficial de validación del organismo. Es gratuita, funciona en Android y iOS y permite verificar la identidad tanto de manera presencial como remota.

Una de sus ventajas es que puede usarse sin conexión a internet, lo que la convierte en la opción más directa para controles en el momento.

Para integraciones más complejas, existen APIs REST que permiten a bancos y organismos validar identidades en línea de forma segura, sin depender de la lectura de códigos físicos.

También es posible acceder al chip del DNI, ya que el estándar es abierto para quienes necesiten incorporar la lectura electrónica en sus sistemas.

¿Y su no te aceptan el DNI?

El DNI vigente es el único instrumento legal de identificación y ninguna entidad puede rechazarlo, según aclara el RENAPER.

En caso de inconvenientes, el usuario puede pedir que se valide el documento mediante la app oficial en el momento. Si la negativa persiste, se puede realizar un reclamo ante el organismo o recurrir a Defensa del Consumidor por negativa de servicio.

El organismo también aclara que no evalúa volver al código de barras, ya que es una tecnología en desuso a nivel global. La transición, aseguran, debería ser rápida porque las herramientas técnicas ya están disponibles.

El nuevo DNI ya está en circulación y cumple con estándares internacionales de seguridad. Sin embargo, la experiencia de los usuarios muestra que la adaptación del sistema todavía está en proceso.

En el medio, aparecen errores, rechazos y demoras que complican trámites cotidianos. La clave, según el RENAPER, no está en el documento sino en los sistemas que aún no se actualizaron. Hasta que eso ocurra, la app oficial aparece como el puente necesario entre la nueva tecnología y las viejas formas de validación. Fuente: Clarín

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