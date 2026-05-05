La Justicia de Brasil dejó firme la condena a Juan Darthés por abuso sexual: la reacción de Thelma Fardin

La condena a Juan Darthés quedó firme en Brasil tras el rechazo de las apelaciones. El actor deberá cumplir seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin.

La condena a Juan Darthés fue confirmada por la Justicia de Brasil, que ratificó la pena de seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los recursos presentados por la defensa, dejando firme la sentencia en régimen semiabierto.

Con esta decisión, Darthés deberá cumplir la pena bajo una modalidad que le permite salir durante el día, pero con la obligación de regresar a dormir a una unidad penitenciaria.

El proceso judicial se enmarca en la denuncia realizada en 2018 por Fardin, quien relató hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. Según la acusación, la actriz tenía 16 años en ese momento, mientras que Darthés contaba con 45.

Un fallo que ratifica el proceso judicial

La confirmación de la condena llega tras una extensa investigación y distintas instancias judiciales en Brasil. El tribunal evaluó las pruebas y resolvió rechazar los planteos de la defensa, consolidando así la responsabilidad penal del actor.

Tras conocerse la decisión judicial, Fardin se expresó públicamente a través de sus redes sociales. “Ganamos otra vez”, escribió.

La actriz también agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso. En su mensaje, destacó el apoyo de sus abogados y de las organizaciones que estuvieron presentes desde el inicio de la denuncia. Fuente: El Once

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