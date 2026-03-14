Docentes: el plenario de AGMER exigió “urgente convocatoria para discutir salarios dignos”

En el documento difundido tras el encuentro, representantes sindicales de los 17 departamentos entrerrianos junto a la Comisión Directiva Central manifestaron preocupación por la situación social, laboral y educativa que atraviesan los trabajadores, tanto a nivel nacional como provincial.

Desde el sindicato advirtieron que diferentes iniciativas impulsadas en el país —entre ellas la reforma laboral, cambios en la legislación ambiental y proyectos vinculados al sistema educativo— implican, según su interpretación, un avance sobre derechos laborales y sobre el financiamiento de la educación pública.

Rechazo a una reforma previsional

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue el rechazo a una eventual reforma del sistema previsional en Entre Ríos. Desde AGMER señalaron que ya expresaron públicamente su oposición a cualquier modificación de la Ley 8732, normativa que regula el sistema jubilatorio docente en la provincia.

El sindicato sostuvo que esa ley garantiza jubilaciones con el 82 % móvil y establece el cálculo del haber jubilatorio para los trabajadores de la educación. En ese marco, también rechazaron cualquier iniciativa que implique elevar la edad jubilatoria.

Además, el plenario cuestionó declaraciones de dirigentes que, según indicaron, consideran la jubilación docente como un privilegio. Para el gremio, se trata de un derecho adquirido vinculado a las condiciones laborales del sector.

Críticas al esquema salarial

En el documento también se incluyeron cuestionamientos al esquema salarial vigente para los docentes entrerrianos. Los representantes gremiales rechazaron el Decreto 500/26, al que señalaron por establecer montos no remunerativos en el salario docente y postergar la discusión salarial por tres meses.

Desde AGMER indicaron que ese tipo de medidas impacta en el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y de la obra social provincial, ya que los montos no remunerativos no se incorporan al cálculo de aportes.

El sindicato señaló que la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial no fue sometida a consideración de las escuelas debido a que, según manifestaron, implica una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Reclamos por condiciones laborales y educativas

En el plenario también se enumeraron una serie de demandas vinculadas al sistema educativo entrerriano. Entre ellas, el gremio reclamó la convocatoria inmediata a una discusión salarial que garantice ingresos dignos para los trabajadores docentes. Asimismo, exigieron mayor financiamiento educativo y la continuidad de todas las carreras de formación docente en la provincia.

Entre otros puntos, el sindicato pidió la apertura de cursos en escuelas secundarias, la revisión de los procesos de recategorización de establecimientos educativos y la cobertura de cargos de mantenimiento y limpieza en las instituciones escolares.

También reclamaron el nombramiento urgente de ordenanzas, la creación de cargos de coordinación en la modalidad de Educación Secundaria para Adultos (ESA) y la restitución de la carga horaria para referentes técnicos.

Estabilidad laboral en el sistema educativo

Finalmente, el plenario de AGMER planteó la necesidad de garantizar estabilidad laboral en todos los niveles del sistema educativo provincial. En ese sentido, los dirigentes sindicales reclamaron la creación y cobertura de todos los cargos necesarios para el funcionamiento de las escuelas.

El documento difundido por el gremio sintetizó la posición del sindicato frente a las políticas educativas, salariales y previsionales en discusión, y reafirmó la postura de defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación en Entre Ríos. Fuente: El Once

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