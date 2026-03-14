Alertan por la caída de un “gran caudal de agua” en Entre Ríos: el detalle de las tormentas severas

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Las tormentas fuertes en la región Pampeana previstas para el inicio de la próxima semana podrían impactar también en Entre Ríos, con lluvias abundantes, tormentas y un posterior descenso de temperatura tras el avance de un nuevo sistema frontal.

Las tormentas fuertes en la región Pampeana previstas para los próximos días comenzarán a influir en el clima de Entre Ríos a partir del avance de un nuevo sistema frontal que traerá lluvias y tormentas a gran parte del centro del país. El fenómeno se desarrollará entre el lunes y el martes y podría generar precipitaciones importantes en distintos puntos de la provincia.

El escenario meteorológico comenzó a configurarse durante el fin de semana con el avance de un primer frente frío que generó lluvias, chaparrones y tormentas en varias regiones de la franja central del país. Estas condiciones incluso motivaron la emisión de alertas meteorológicas en diferentes provincias.

Sin embargo, los especialistas señalan que el evento más relevante podría registrarse a comienzos de la semana, cuando un segundo sistema frontal avance lentamente sobre el centro del país y provoque tormentas fuertes en la región Pampeana, con lluvias que también podrían alcanzar a sectores del territorio entrerriano.

Qué se espera para Entre Ríos

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones más intensas se concentrarían inicialmente sobre el sur de la región pampeana, pero con el correr de las horas el sistema tenderá a desplazarse hacia el noreste del país.

En ese contexto, Entre Ríos podría comenzar a registrar lluvias y tormentas entre el lunes por la noche y el martes, especialmente en el sur y el centro provincial. Si bien los acumulados previstos para el territorio entrerriano serían menores que en otras zonas del país, no se descartan episodios de tormentas localmente intensas.

Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente durante varias horas y estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y períodos de lluvia moderada a fuerte. Este escenario se enmarca dentro de un episodio más amplio de tormentas fuertes en la región Pampeana, cuyo desarrollo será seguido de cerca por los servicios meteorológicos.

Lluvias abundantes en Buenos Aires y otras provincias

El sistema frontal comenzará a desarrollar precipitaciones durante la tarde y noche del domingo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en sectores de La Pampa. Desde allí avanzará progresivamente hacia el noreste, extendiendo el área de inestabilidad.

Entre el lunes y el martes, el núcleo más activo de tormentas se concentraría principalmente sobre la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa, aunque también podría afectar al sur de Córdoba y al sur de Santa Fe.

En esas regiones se esperan los acumulados más significativos de lluvia. Según proyecciones del modelo europeo ECMWF, algunos sectores del territorio bonaerense podrían superar los 150 milímetros de precipitación si se considera el total del evento en un período cercano a las 48 horas. El informe fue elaborado por Leonardo De Benedictis, especialista de Meteored.

Posibles impactos en el sector agropecuario

Desde el punto de vista productivo, las lluvias previstas presentan un escenario con beneficios y dificultades para el sector agropecuario de la región.

Por un lado, las precipitaciones contribuirán a reforzar la humedad disponible en el perfil del suelo, algo que resulta favorable para distintos sistemas productivos y para la recuperación de reservas hídricas en áreas agrícolas. Fuente: El Once

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