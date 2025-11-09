Dua Lipa sorprendió al cantar “De música ligera” de Soda Stereo y deslumbró en River

El cielo porteño ofreció una llovizna persistente que solo sumó dramatismo a una presentación impecable, donde la estrella británica reafirmó su amor por el público argentino. “Aprendí que la música rock es muy importante acá, así que espero que me acompañen”, dijo antes de sorprender con una versión de De música ligera, el clásico de Soda Stereo que hizo vibrar a todo el estadio.

Un show de escala mundial

El recital comenzó puntualmente a las 21:30, cuando se apagaron las luces del Monumental y sonó Training Season. Vestida con un body y botas plateadas, Dua Lipa apareció rodeada de 12 bailarines que desplegaron coreografías precisas entre fuegos artificiales y pantallas LED.

El primer tramo —al que la artista llama “Primer Acto”— incluyó End of an Era, Break My Heart y One Kiss, su hit junto a Calvin Harris. Luego, con Whatcha Doing y Levitating, bajó hasta las vallas para saludar a los fans, sacarse selfies y practicar su castellano con simpatía. “Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Los amo”, dijo, desatando la ovación.

Tras ese acercamiento con el público, el show avanzó con These Walls y el esperado momento local. A diferencia de otras paradas del tour, donde comparte escenario con artistas invitados de cada país, en Buenos Aires Dua Lipa eligió homenajear al rock argentino interpretando De música ligera. Sin necesidad de duetos, se bastó con su carisma para lograr que miles de voces corearan el clásico de Soda Stereo al unísono.

El segundo acto cerró con Maria, antes de una breve pausa que dio lugar a un video donde las pantallas mostraron la frase “Buenos Aires” y la voz de la artista anunciando: “Pasaron tres años, ¿están listos para un entrenamiento conmigo?”.

Luces, energía y conexión total

El regreso al escenario fue con Physical, en una puesta escénica de alto impacto, con tubos de luz fluorescente, papel picado y una coreografía vibrante. Le siguieron Electricity y Hallucinate, en un segmento que fusionó pop y house, transformando el Monumental en una verdadera pista de baile al aire libre.

Luego apareció un video de caballos salvajes que dio inicio a Falling Forever, con Dua vestida con un deslumbrante traje negro de brillos y flecos. La intensidad del show continuó con Happy for You, entre humo, percusión y visuales de cielos tormentosos.

Una introducción de violín marcó el comienzo de Love Again, uno de los momentos más emotivos de la noche. “Muchas gracias por su amor, estoy muy agradecida”, expresó en castellano mientras pedía al público que iluminara el estadio con las luces de los celulares. Desde un pequeño escenario ubicado en el centro del campo, cantó Anything for Love, acompañada por miles de voces.

El clima de intimidad se transformó en fiesta con Be the One, que hizo bailar a todos antes de que la artista se retirara momentáneamente del escenario.

Un cierre apoteótico

Los bises elevaron la temperatura: con un body dorado con brillos, Dua Lipa regresó para interpretar New Rules, su himno de empoderamiento, seguido de Dance the Night —de la banda sonora de Barbie—, Don’t Start Now y Houdini. Cada tema fue acompañado por coreografías precisas, pantallas sincronizadas y un sonido impecable.

El cierre fue un estallido de energía pop: confeti, luces estroboscópicas y un estadio que saltó al ritmo de sus hits. La artista se despidió emocionada y prometió volver pronto.

Con este recital, Dua Lipa consolidó su vínculo con el público argentino, superando sus anteriores presentaciones en el país —como telonera de Coldplay en 2017, en Vórterix y en el Campo Argentino de Polo en 2022— y demostrando por qué es una de las grandes figuras del pop global. (Con información de Clarín)

