Nogoyá La Municipalidad de Nogoyá informa que durante los próximos días se estarán realizando tareas preventivas de fumigación en distintos sectores de la ciudad, con colaboración de personal de Defensa Civil Provincial.

Estas acciones tienen como objetivo reforzar las medidas de prevención y control, por lo que se solicita tranquilidad a los vecinos ante la presencia de equipos y personal trabajando en la vía pública.

Agradecemos la colaboración y comprensión de toda la comunidad.