Viernes de Trabajos en la Ciudad y el Éjido

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de Obras y Servicios Públicos trabajó en diferentes puntos de la ciudad y el éjido.
Los trabajos fueron:
Mantenimiento de calle enripiada camino a la escuela agrotécnica La Carola. Zona éjido.
Reparación del caño de la red de distribución de agua potable en Boulevard Güemes.
Mantenimiento de calle Colón entre Sixto Oris y Marchini. Se realizó colocación de ripio calcareo.
Limpieza del predio del hospital San Blas.
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