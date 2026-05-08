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    Viernes de Trabajos en la Ciudad y el Éjido

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    En la mañana de hoy, el personal municipal de Obras y Servicios Públicos trabajó en diferentes puntos de la ciudad y el éjido.
     Los trabajos fueron:
    ✅ Mantenimiento de calle enripiada camino a la escuela agrotécnica La Carola. Zona éjido.
    ✅ Reparación del caño de la red de distribución de agua potable en Boulevard Güemes.
    ✅ Mantenimiento de calle Colón entre Sixto Oris y Marchini. Se realizó colocación de ripio calcareo.
    ✅️ Limpieza del predio del hospital San Blas.
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