El Quini 6 pone en juego $11.150 millones: hasta cuándo hay tiempo para jugar

Un pozo más que tentador

En el sorteo del domingo 16, el Quini 6 pone en juego un pozo histórico, con un acumulado de 11.150 millones de pesos. La fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Se viene un sorteo histórico en el Quini 6 por un pozo acumulado de 11.150 millones de pesos, el máximo administrado por la Lotería de Santa Fe.

Será el domingo 16 de noviembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El récord se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

Los pozos

El sorteo N° 3.322 del Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $11.150 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $6.700 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $1.260 millones

La Segunda: $2.700 millones

Siempre Sale: $360 millones

Extra: $130 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Para el sorteo del domingo que se realiza a las 21.15, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del sábado.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor. Fuente: El Once

