    El buen tiempo tiene los días contados: cuándo regresarían las lluvias

    El miércoles se mantendrá estable y caluroso en Entre Ríos, pero desde el jueves por la noche un frente frío traerá viento intenso, lluvias y tormentas que se extenderán hasta el viernes.
    El miércoles, jornada central de la semana, se presentará con tiempo estable y calor en buena parte del norte y centro del país. Las temperaturas volverán a ubicarse en valores elevados y, en Entre Ríos, las máximas rondarán los 31°C, acompañadas por viento del sudeste. No se esperan lluvias durante toda la jornada.

     

    Sin embargo, el buen tiempo durará poco. Desde el jueves comenzará a incrementarse la nubosidad y el ambiente se tornará inestable hacia la noche. Antes de la llegada de un frente frío, se prevé un marcado fortalecimiento del viento norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Luego, avanzará la perturbación y aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes y con ráfagas intensas.

     

    La inestabilidad persistirá hasta el mediodía del viernes, cuando las condiciones empezarán a mejorar gradualmente y la nubosidad irá en disminución.

    De cara al fin de semana, el panorama será más alentador: el sábado se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y el domingo con cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas en torno a los 26°C. Fuente: El Once

