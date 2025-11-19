El buen tiempo tiene los días contados: cuándo regresarían las lluvias

Sin embargo, el buen tiempo durará poco. Desde el jueves comenzará a incrementarse la nubosidad y el ambiente se tornará inestable hacia la noche. Antes de la llegada de un frente frío, se prevé un marcado fortalecimiento del viento norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Luego, avanzará la perturbación y aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes y con ráfagas intensas.

La inestabilidad persistirá hasta el mediodía del viernes, cuando las condiciones empezarán a mejorar gradualmente y la nubosidad irá en disminución.

De cara al fin de semana, el panorama será más alentador: el sábado se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y el domingo con cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas en torno a los 26°C. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com