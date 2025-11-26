El Centro de Monitoreo quedó integrado al 911

Nogoyá

Hace un tiempo anuncié que íbamos a traspasar el Centro de Monitoreo a la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de poner esta herramienta en manos de quienes están formados para prevenir el delito y tienen el deber de cuidarnos a los nogoyaenses.

Pensando siempre, como fin último, en post de mantener la tranquilidad característica de nuestra ciudad.