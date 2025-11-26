Nogoyá
Hace un tiempo anuncié que íbamos a traspasar el Centro de Monitoreo a la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de poner esta herramienta en manos de quienes están formados para prevenir el delito y tienen el deber de cuidarnos a los nogoyaenses.
Pensando siempre, como fin último, en post de mantener la tranquilidad característica de nuestra ciudad.
Hoy, después de un período de trabajo, este traspaso finalmente se efectivizó. El Centro de Monitoreo quedó integrado al 911 y a los botones antipánico de la ciudad, funcionando ahora de manera coordinada en un mismo espacio físico dentro de la Departamental de Policía.
Junto a Santiago Di Sábato, Director de Modernización, acompañé la formalización del traspaso junto al Jefe y Subjefe Departamental.
Felicitaciones Policía Dptal. por el trabajo que hacen y sigamos trabajando juntos todos los días para que Nogoyá continúe siendo una ciudad tranquila.
