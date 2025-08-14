El consumo de huevos alcanzó un récord histórico a nivel nacional: los beneficios

Este aumento se explica principalmente porque el huevo es una de las proteínas biológicas más completas, económicas y versátiles en la cocina.

Durante muchos años, el huevo ocupó un lugar polémico por su relación con el colesterol: se creía que su consumo frecuente elevaba el colesterol en sangre y favorecía la aparición de enfermedades cardíacas. Estudios recientes destierran esa creencia. Hoy, el huevo se considera un superalimento, reconocido por su valor nutricional.

En 2024, vale recordar, la ingesta se ubicó en 363 unidades, lo que significó un aumento del 7,98% en comparación con 2023. Según había informado el año pasado la cámara avícola, con el resultado de consumo de 2024 la Argentina se posicionó como el segundo mayor consumidor mundial, superado únicamente por México (378 unidades por habitante) y por encima de Colombia (343 unidades).

Ahora, según indicó Capia, el consumo equivalente del primer trimestre de 2025 trepó a 380 unidades. “Mediante la incorporación de tecnología, ampliación y creación de nuevas granjas y nuevos sistemas de manejo, se producen más de 18.000 millones de huevos, abasteciendo eficientemente el mercado interno y exportando a más de 65 destinos”, indicó la cámara.

En el sector hay casi 60.000.000 de ponedoras, se generan más de 30.000 empleos directos e indirectos en 18 provincias y se registra una facturación mayor a los US$2200 millones. En tanto realiza exportaciones que rondan los US$50 millones. “Se producen 571 huevos por segundo en todo el país”, indicó.

En este marco, Capia destacó “el importante esfuerzo de los productores ya que, más allá de la fuerte demanda y la suba de insumos, no han trasladado a precio final”. Agregó: “Muy por el contrario, gracias al crecimiento de la oferta desde fines de abril a la fecha, los precios que pagan a los productores han bajado entre 20 y 30%”. Completó que, “después de muchos años, vemos que en la gran mayoría de los lugares la baja de precio se trasladó rápidamente al consumidor final, pasando de precios promedios del maple de 30 unidades de $9000 en abril-mayo, a precios promedios de $6500 en agosto”.

El valor nutricional del huevo

El huevo se destaca por su alto valor nutricional en relación a su bajo contenido calórico. Proporciona proteínas de alta calidad biológica, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce por sí mismo.

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti precisó que “el huevo tiene una altísima riqueza nutritiva. Su valor nutricional es enorme y aporta proteínas de altísima calidad biológica. Además, contiene vitamina B12 o cobalamina, indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso central y la producción de sangre.”

Un huevo mediano aporta alrededor de 6 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y unas 75 kilocalorías.

En tanto que la licenciada en Nutrición Silvina Tasat, miembro de la Subcomisión Científica de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) agregó: “La clara es la fuente de albúmina, que es de excelente calidad nutricional. La yema contiene grasas insaturadas y saturadas, además de colina, vitamina A y vitamina D. El huevo es uno de los pocos alimentos naturales que aportan vitamina D, un nutriente que suele encontrarse en déficit en los análisis de laboratorio”.

El médico nutricionista Alberto Cormillot, especialista en obesidad, señaló en Infobae que el huevo no aumenta el colesterol peligrosamente, como se creyó durante muchos años, y dijo que su ingesta es beneficiosa en el marco de una dieta equilibrada, salvo que exista alguna contraindicación médica específica.

“El huevo es un alimento que sirve para muchas preparaciones, pero también es un excelente alimento porque tiene proteínas de primera calidad y tiene grasas buenas. Es que estas grasas, que son más valen, son protectoras de las arterias, tienen vitaminas y tiene dos elementos: la luteína y la zeaxantina”, detalló Cormillot.

Entre las vitaminas, incluye A, D, E, B12 y minerales como hierro, calcio, zinc y selenio. La colina, presente sobre todo en la yema, cumple un rol clave en el funcionamiento cerebral y el sistema nervioso.

Una docena de huevos, que aporta aproximadamente 70 gramos de proteína, equivale a la cantidad presente en 350 gramos de carne vacuna.

La licenciada Tasat también destacó que “la cáscara es puro carbonato de calcio, pero por lo general no se consume. Hay quienes la lavan, cocinan, limpian y muelen para agregar a preparaciones, aunque es importante cuidar la correcta cocción del huevo para evitar el riesgo de salmonella: debe alcanzarse una temperatura central de 65 grados centígrados.”

Cuáles son los beneficios del consumo de huevo para la salud

La inclusión del huevo en la dieta aporta una variedad de beneficios:

Mejora el desarrollo y el mantenimiento muscular por su aporte proteico completo.

Favorece el control del peso, debido a su capacidad saciante y bajo aporte calórico.

Colabora en la prevención de enfermedades cardiovasculares por su impacto positivo en el aumento del colesterol HDL (llamado coloquialmente “colesterol bueno”).

Fortalece el sistema inmunológico gracias a su densidad en micronutrientes.

Su aporte de colina ayuda en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y favorece las funciones cognitivas.

¿Cuántos huevos se pueden comer por semana?

Durante años, el huevo fue cuestionado como fuente de colesterol dietético. Actualmente, la evidencia científica indica que el colesterol presente en el huevo tiene un efecto limitado sobre los niveles de colesterol en sangre en la mayoría de las personas saludables. La Asociación Americana del Corazón recomienda su consumo moderado en el contexto de una dieta equilibrada.

En personas sanas y activas, se puede comer hasta un huevo por día.

En quienes no consumen otras fuentes de proteína animal, podría aumentarse la ingesta diaria hasta dos huevos

En personas con colesterol elevado o bajo tratamiento, lo aconsejable es limitar la ingesta a cuatro o cinco huevos por semana bajo control médico.

De acuerdo con Tasat, “la recomendación en población general es entre uno y dos huevos por día, y se pueden consumir más claras, sobre todo en personas que siguen un patrón de alimentación vegetariana, porque la proteína es de mejor calidad nutricional”

“Hoy, en algunos gimnasios, por ejemplo, suelen recomendar consumos excesivos de huevos, llegando incluso a ocho por día. Eso no es recomendable desde ningún punto de vista. La alimentación debe basarse en el equilibrio de cantidad, calidad, armonía y adecuación de los nutrientes. Nada en exceso es aconsejable. La recomendación para la población general es entre uno y dos huevos por día, pudiendo sumar más claras si se requiere. Ante la presencia de alguna patología, la cantidad adecuada debe ser indicada por un profesional según cada caso”, enfatizó Tasat.

Los estudios científicos han modificado las recomendaciones sobre su consumo. Décadas atrás, se limitó su ingesta por su contenido de colesterol, pero dos metaanálisis que revisaron 166 estudios clínicos descartaron una relación directa con el riesgo cardiovascular.

Este cambio de evidencia llevó a la Asociación Estadounidense del Corazón a permitir el consumo de un huevo diario en personas sanas, mientras que un estudio presentado en 2024 en el Colegio Americano de Cardiología confirmó que incluso en poblaciones de riesgo el consumo de hasta 12 huevos a la semana no provoca cambios negativos en los marcadores de lípidos sanguíneos durante cuatro meses de seguimiento.

Se observaron también incrementos en los niveles de vitaminas del grupo B y posibles beneficios en adultos mayores y personas con diabetes.

El doctor López Rosetti, remarcó que la forma de preparación también es relevante: las opciones más saludables son el huevo hervido bien cocido, a la plancha con poco aceite, revuelto con verduras o en tortillas. Conviene evitar su consumo frito.

¿Quiénes deben moderar el consumo?

Aunque el huevo puede formar parte de una dieta balanceada para la mayoría de las personas, es preciso moderar el consumo en quienes presentan colesterol alto, enfermedades cardíacas o antecedentes familiares de hipercolesterolemia sin control médico; condiciones médicas específicas en las que el consumo de proteínas animales debe limitarse, de acuerdo a la recomendación del profesional de salud.

Recomendaciones para su consumo seguro

Elegir huevos frescos y cocinarlos completamente para reducir el riesgo de infecciones como la salmonella.

Evitar consumir huevos con la cáscara rota.

No lavar los huevos antes de almacenarlos, para no eliminar la protección natural de la cáscara.

