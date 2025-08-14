Nogoyá Times

    La inflación de alimentos fue de 1,9% en julio: los productos que más subieron y los que bajaron

    Los datos del INDEC

    El rubro, es el de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. Se ubicó en el mismo nivel que el IPC general. En los primeros siete meses del año, acumuló un alza del 18,1%. Los productos que más subieron y bajaron de precio.
    La inflación de alimentos alcanzó 1,9% en julio y acumuló un alza de 30,6% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó en el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también fue de 1,9% en el séptimo mes del año, de acuerdo con lo que informó este miércoles el INDEC.
    Si bien la inflación de julio se ubicó en el 1,9% a nivel general, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que varios rubros y productos registraron una caída de precios durante el mes pasado, con el sector de indumentaria y calzado a la cabeza de las bajas.
    La división “Prendas de vestir y calzado” tuvo una deflación del 0,9% a nivel nacional, una tendencia que se sintió con más fuerza en la región del Gran Buenos Aires, donde la caída fue del 1,6%.

     

    El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

     

    De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron lechuga, banana, pollo entero, papa, galletitas dulces envasadas sin relleno, batata, sal fina, pan francés tipo flauta, leche en polvo entera y polvo para flan.

    En los primeros siete meses del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 18,1%, lo que representó 0,8 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (17,3%).

     

    En julio respecto del mes previo, las regiones de Cuyo, GBA y Pampeana fueron las que registraron la inflación más alta en alimentos, con una suba del 2,2%, 2% y 1,9% respectivamente; seguidas por Noeroeste, 1,6%; Patagonia, 1,3%, y Noreste, 1,2%.

    Los 10 alimentos que más subieron de precio en julio

     

    En julio, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de junio son los siguientes:

    Lechuga: 15%.

    Banana: 9,9%.

    Pollo entero: 5,4%.

    Papa: 5,1%.

    Galletitas dulces envasadas sin relleno: 3,5%.

    Batata: 3,3%.

    Sal fina: 3,2%.

    Pan francés tipo flauta: 3%.

    Leche en polvo entera: 2,6%.

    Polvo para flan: 2,6%.

     

    Los alimentos que bajaron de precio en julio

     

    En julio también hubo un grupo de diez alimentos que anotaron deflación. Fueron los siguientes:

    Huevos de gallina: -0,1%.

    Jamón cocido: -0,3%.

    Salame: -0,3%.

    Café molido: -0,3%.

    Naranja: -0,4%.

    Cuadril: -0,5%.

    Manteca: -0,5%.

    Yogur firme: -0,5%.

    Galletitas de agua envasadas: -0,7%.

    Cebolla: -2,1%.

    Tomate entero en conserva: -3%.

