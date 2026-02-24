Inscripciones para los Talleres de Desarrollo Social y El Área de la Mujer, Género y Diversidad
Nogoyá
Desde Desarrollo Social y el Área de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Nogoyá, se dieron a conocer las diferentes propuestas que se llevarán a cabo durante el 2026.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del miércoles 25 de febrero, en el horario de 7.30 a 12.30 hs., en Maipú 1347. Los interesados deberán llevar fotocopia del DNI.
Por otro lado, informaron que el comienzo de dichos talleres se realizara a partir del 16 de marzo, con cupos limitados.
