El dólar blue puso pausa a su escalada y los financieros cotizaron al alza

Mercado cambiario

El dólar blue finalizó sin modificaciones. Tanto el MEP como el CCL avanzaron y los dólares libres cotizaron muy por encima de los $1.300. El Banco Central tuvo que vender US$ 76 millones.

Tras una jornada volátil y haber tocado los $1.380 pesos para la venta, el dólar blue cedió terreno pasado el mediodía y finalizó sin modificaciones respecto a ayer a $1.335 para la compra y $1365 para la venta.

A pesar que ayer el ministro de economía, Luis Caputo, le restó importancia a los “ruidos” de estos días por la presión sobre el tipo de cambio indicando que en lo que va del año aumentó mucho menos que la inflación (33% vs 75% de inflación proyectada), si se observa que desde principios de mayo, la divisa paralela tuvo un aumento de 31,25%, lo que equivale a unos 325 pesos. Es decir, casi todo el aumento del año se dio en los últimos dos meses, con lo cual la dinámica es otra.

Con el aumento de dos pesos del dólar mayorista que finalizó la jornada en $911, la brecha quedó en 49,84%, unas décimas por debajo de ayer.

Por el lado de los financieros, en la jornada de hoy cotizaron al alza respondiendo al aumento del blue y comprimiendo la brecha entre las cotizaciones libres.

El dólar MEP se encareció veinte pesos (+1,54%) y cerró en $1329,15, mientras el contado con liquidación dio un salto de casi 32 pesos para ubicarse en los $1344,25.

El canje entre los financieros se achicó a 1,14%y las brechas respecto al mayorista se comprimieron todas entre el 46% y 50%.

A propósito de las brechas, el economista Gustavo Ber, indicó que “A la espera de perspectivas más claras sobre la ¨hoja de ruta¨ camino a una salida del cepo a futuro, los operadores continúan más inclinados hacia la dolarización, tal como refleja el reacomodamiento de los dólares financieros y libre, los cuales se vienen consolidando por encima de los ˜$ 1.300, con una ¨brecha¨ ya cercana al ˜50% que no debería expandirse mucho más a fin de evitar que se generen eventuales distorsiones y un deterioro en las expectativas”.

El valor del billete en el Banco Nación es de $928 y en el promedio de los bancos es de $948,55.

El Banco Central tuvo que vender 76 millones de dólares

El Banco Central volvió a vender divisas en el mes de junio. La séptima vez en lo que va de las quince ruedas. En este caso, se desprendió de 76 millones de dólares

Según indicó el operador financiero Gustavo Quintana, “una mayor actividad en los mercados de futuros sugieren el inicio del cierre de posiciones que vencen el viernes, incrementando también la demanda de divisas”.

Sumado a esto, el poco volumen operado hoy en el segmento de contado (US$ 211,55 millones), hicieron que la autoridad monetaria tenga que auxiliar la demanda insatisfecha.

El acumulado del mes cae ahora a US$ 39 millones y desde diciembre 2023 totaliza compras por US$ 17.285 millones.

No obstante, las reservas brutas internacionales crecieron en 104 millones de dólares y finalizaron la jornada con un saldo de US$29.885 millones. Fuente: (NA)

