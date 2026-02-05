Se registraron fallas masivas en la app y el sitio web de Instagram

Afecta tanto a la versión web, como a la aplicación móvil del servicio, quedando completamente inservible desde las 19:30 del 4 de febrero.

La caída de Instagram afectó principalmente a la versión web, ya que los usuarios no pueden entrar a la misma, desplegándose un mensaje de error al momento de acceder.

Donde se menciona que ya están trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible.

Por su parte, la versión móvil, si bien presenta algunas fluctuaciones en su servicio, es más fácil acceder, ya sea esperando un poco o cerrando y volviendo a entrar.

Así que es posible que, si solo usas la aplicación, solo hayas tenido problemas por poco tiempo e incluso ni siquiera hayas notado algún cambio significativo.

Por otra parte, si prefieres usar computadoras portátiles o de escritorio, es posible que tengas que esperar un poco más.

Las plataformas de monitoreo detectaron un incremento abrupto en los reportes de fallas en las últimas horas.

En el caso de Instagram, los gráficos de estado de Downdetector muestran un pico vertical de notificaciones de error, donde los usuarios señalan problemas principalmente con la conexión del servidor, la actualización del “feed” y el acceso al sitio web.

Por su parte, al intentar ingresar a la plataforma arroja una pantalla de error con la leyenda: “Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos” (“Sorry, something went wrong”), impidiendo la navegación tanto en la versión de escritorio como en la móvil.

Hasta el momento, la compañía Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas del apagón técnico que afecta sus servicios en este inicio de 2026. Fuente. El Once

