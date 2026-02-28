El dólar oficial cerró el mes cotizando a $1420

Se supo que el dólar mayorista de esta forma, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397. En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes en $1.420 mientras que el promedio de entidades bancarias del BCRA, lo estableció en $1.426,454.

Además, en el sector informal, por su parte, el dólar blue culminó a $1.425, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que opera las 24 horas, se mueve en $1.453,68 , según Bitso. En cuanto a los tipos de cambios paralelos, el MEP se ubica a $1.427,01 y el CCL a $1.471,92.

El BCRA redujo el ritmo de compras

El Banco Central (BCRA) redujo este jueves 26 de febrero el ritmo de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Mientras tanto, las reservas cayeron fuerte por una diversidad de factores.

La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Sin embargo, el saldo de esta rueda fue de u$s41 millones, por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos (u$s94 millones).

“Es el menor monto diario desde el 2 de febrero (u$s39 millones). Así, el acumulado asciende a u$s269 millones en la semana y u$s2.682 millones en el año”, recordaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

En ese marco, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s749 millones, tras haber alcanzado esta semana un récord desde 2019.

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que esto respondió por pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes que suelen generar una merma de reservas. Fuente: El Once

