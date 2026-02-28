El Ejército abre inscripción para soldados voluntarios en Gualeguaychú: requisitos y cómo anotarse

El llamado está dirigido a hombres y mujeres argentinos —nativos o por opción— de entre 18 y 24 años, con estudios primarios completos. Los aspirantes deben ser solteros, aunque pueden tener hijos o personas a cargo, presentar certificado de antecedentes penales y acreditar aptitud física y buena salud.

El mayor Juan Cruz Bermúdez Ávila, jefe del Escuadrón, explicó a Radio Nacional Gualeguaychú que, si bien el año militar se desarrolla de manera permanente, en esta etapa se intensifican las tareas de instrucción y el proceso de incorporación de nuevos efectivos.

“Estamos próximos a recibir la asignación de vacantes. Aún no conocemos el número exacto, pero estimamos que será superior al de años anteriores, lo cual es muy positivo para la unidad”, señaló.

Proceso de incorporación y formación

El jefe militar indicó que la inscripción se encuentra abierta durante todo el año y recomendó a los interesados presentar la documentación con anticipación.

“Una vez que se confirmen las vacantes, convocaremos a los postulantes según el orden de inscripción para avanzar con los estudios médicos y administrativos correspondientes. Estimamos que antes de marzo tendremos novedades concretas”, adelantó.

La formación inicial contempla un núcleo de instrucción básica de aproximadamente diez semanas, que este año se realizaría en Gualeguaychú. Durante ese período, los ingresantes reciben capacitación en combate, tiro, orden cerrado, marco legal y funciones propias de la guarnición militar.

Bermúdez Ávila destacó que el ingreso representa “una salida laboral concreta”, pero también una oportunidad de crecimiento profesional dentro de la institución. “El objetivo es despertar una vocación que les permita proyectarse como suboficiales u oficiales del Ejército”, afirmó.

La especialidad del Escuadrón

El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado II integra la Segunda Brigada Blindada, con asiento en Paraná, y tiene como misión principal la exploración y obtención de información estratégica para el planeamiento de operaciones.

La unidad cuenta con vehículos de exploración, motos, vehículos livianos tipo Gaucho y tanques TAM como apoyo directo, lo que permite a los soldados adquirir experiencia en el manejo de distintos medios y tecnologías, dio cuenta R2820

El jefe del Escuadrón subrayó que la renovación anual del personal es clave, ya que muchos soldados continúan su carrera en la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, en Campo de Mayo, o en el Colegio Militar de la Nación. En ese marco, confirmó que tres soldados de la unidad iniciarán próximamente su formación como suboficiales.

Cómo inscribirse

Quienes deseen anotarse pueden acercarse directamente al cuartel del Escuadrón en Gualeguaychú para recibir asesoramiento. Además, la carpeta con los requisitos y la documentación necesaria se encuentra disponible en la librería “El Contable”, ubicada en calle 25 de Mayo 860, donde puede retirarse copia para completar y presentar.

“La inscripción está abierta todo el año. Lo importante es que quienes estén interesados se acerquen, se informen y comiencen el trámite con tiempo”, concluyó el Mayor Bermúdez Ávila. Fuente: El Once

