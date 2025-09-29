El dólar oficial subió $30 y cerró en $1380 para la venta este lunes

Con nuevas compras del Tesoro por unos u$s500 millones, el dólar mayorista repuntó $34 hasta lños a $1.351/$1.360, luego de caer casi $150 la semana pasada producto de la fuerte oferta del agro y el anuncio del salvataje financiero por parte de EEUU. El volumen operado en este segmento fue el segundo más alto del mes: llegó a u$s869.712 millones, mientras que en futuros trepó a u$s1.976 millones, con alzas generalizadas en todos los contratos.

A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) rozó los $1.500 y la brecha, desde el viernes pasado, es de dos dígitos (cerró en el 10%). Es que el Gobierno buscó frenar un “rulo” y reimpuso las restricciones cruzadas, lo que generó un efecto en el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación aumentó $30 y cerró en $1.380 para la venta. El dólar blue, en cambio, bajó $10 y terminó a $1.410. Asimismo, el dólar MEP aumentó otros $23 hasta los $1.455, mientras que el CCL escaló $1.496.

A su vez, los futuros se volvieron a recalentar y cerraron con alzas generalizadas. El contrato a octubre operó con una TNA cercana al 70%, subió 1,8% y en este plazo se ubicó a $1.431 mientras que para fin de año se elevó 2,7% a $1.559.

El Tesoro compró otros u$s500 millones

Las reservas brutas del Banco Central cayeron en u$s116 millones este lunes, pese a que el Tesoro volvió a acumular divisas a través de las “compras en bloque” o “block trades”. Sucedió debido a que, en simultáneo, el sector público nacional debió realizar varios pagos de deuda a organismos internacionales.

En efecto, fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se abonaron u$s334 millones durante la jornada. En particular resaltaron obligaciones con el Club de París, el BID y el CAF, por u$s116 millones, u$s65 millones y u$s97 millones, respectivamente.

Este efecto, sumado a movimientos en las cotizaciones, impidieron que los u$s500 millones que el Tesoro compró en esta rueda -tal como confirmó el Ministerio de Economía- se reflejen en una mejora de las reservas. En términos brutos, las mismas cedieron a u$s41.122 millones mientras que, en términos netos, las arcas de la autoridad monetaria suman aproximadamente unos u$s7.400 millones.

Vale recordar que en apenas cinco jornadas los agroexportadores liquidaron u$s4.972 millones, una cifra inédita en la historia para un período similar. En este marco, el Gobierno aprovechó para acumular divisas, aunque solo compró el 44% de ese caudal de billetes. (Ámbito)

