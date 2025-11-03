El dólar se mantiene estable y suben las acciones argentinas en Wall Street

El mayor impacto se observa en la plaza local donde el MERVAL extiende su racha alcista y avanza 1,3% ante la confianza de los inversores en el gobierno libertario mantendrá el rumbo económico y avanzará en las reformas pendientes.

En este lunes las subas más importantes se observan en: IRSA (10,7%), Telecom (7,25%), Pampa (4%), con fuerte acompañamiento de los papeles bancarios.

Por su parte, los ADRs e Nueva York operan con un resultado mixto, en lo que puede entender como una toma de ganancia luego de la fuerte suba de la semana pasada.

Lo mismo sucede con los bonos de la deuda pública, mientras que el Riesgo País es de 658 puntos.

En la plaza cambiaria, el dólar opera estable. El oficial en el Banco Nación opera a $ 1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

En tanto, el dólar mayorista lo hace a $ 1.455 y $ 1.462 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es $ 1.425 y $ 1.475.

En tanto, el MEP opera en $ 1.480 y el Contado con Liquidación en $ 1.501.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.425 y $ 1.445 para ambas cotizaciones.

En principio no se observa una mayor inquietud de los operadores por el pago al FMI que se debe ejecutar hoy por US$ 822 millones que provocarán una merma en las reservas internacionales.

Al despejarse el panorama político y con un gobierno que da señales de estar dispuesto a una mayor apertura al diálogo, los inversores vuelven a posicionarse en activos argentinos.

No obstante, siguen pendientes de lo que sucederá con las reformas tributaria y laboral para profundizar su apoyo financiero.

Esta semana habrá una nueva licitación de deuda en pesos, que también develará cuál es el plan del gobierno para la monetización de la economía. Fuente: El Once

