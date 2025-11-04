El Gobierno convocó una reunión para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Consejo del Empleo es el órgano tripartito que fija el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina, además de determinar los montos de las prestaciones por desempleo. Está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, junto a un presidente nombrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Dinero

Orden del día y puntos en debate

Según detalla la resolución, la sesión plenaria incluirá la designación de dos consejeros de cada sector para la firma del acta y el tratamiento de los temas elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo.

Esa comisión fue citada a reunirse el mismo día a las 10:00 horas, también de forma virtual. Entre los temas centrales figuran la determinación del nuevo salario mínimo, vital y móvil, y la fijación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

La importancia de la convocatoria radica en que el Consejo es el ámbito institucional donde se negocia el piso salarial legal para todos los trabajadores registrados del país y se definen parámetros que repercuten directamente en los ingresos de millones de personas y en la dinámica de las negociaciones paritarias.

Impacto y situación actual

Desde agosto, el salario mínimo se mantiene en $322.200 mensuales para quienes cumplen jornadas completas de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610.

El SMVM no solo define el ingreso mínimo de los trabajadores formales, sino que constituye una referencia clave para el cálculo de múltiples prestaciones sociales y universales que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre ellas se incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Potenciar Trabajo, entre otros beneficios.

Revisión paralela en el sector doméstico

En paralelo, se publicó la Resolución 2/2025, mediante la cual la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a sus integrantes a una sesión plenaria ordinaria el 7 de noviembre a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Trabajo.

El eje de la reunión será el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares, en el marco del régimen especial establecido por la Ley 26.844, que regula las condiciones laborales del sector doméstico.

Desde el organismo no descartaron que el encuentro pueda desarrollarse de manera virtual, dependiendo de las circunstancias o a solicitud de las partes. (Infobae)

