El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

La actriz abrió las puertas del exclusivo festejo con el futbolista en un hotel cinco estrellas. Todas las fotos.

Mauro Icardi celebró su cumpleaños número 33 en Turquía con un festejo que combinó lujo, exhibición pública de afecto y una marcada desmentida a los rumores de crisis con la China Suárez. La celebración, enmarcada en un contexto personal atravesado por conflictos familiares y mediáticos.

El delantero del Galatasaray organizó una velada exclusiva en compañía de la actriz. La elección del lugar no fue menor: el restaurante del Palacio de Çiragan, un hotel cinco estrellas junto al Bósforo, donde el valor por noche supera los 500 euros. La ambientación estuvo a tono con la fecha: globos metálicos en forma de corazón inundaron el salón, inundándolo de un tono rojo que remarcó el costado romántico de la pareja.

La velada de Icardi incluyó globos metálicos y un ambiente romántico en un hotel cinco estrellas, reforzando la imagen de pareja consolidada

Las imágenes de la celebración, compartidas en redes tanto por Icardi como por la China Suárez, muestran escenarios de arquitectura clásica, columnas doradas y escaleras de mármol. En este entorno de opulencia, ambos posaron sonrientes y cómplices, protagonizando una producción de fotos con estética cinematográfica.