Trump dio un plazo de 15 días a Irán para negociar sobre su plan nuclear: “Llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos”

En medio de la gran concentración militar de EEUU en Medio Oriente, el mandatario afirmó que las tratativas están en marcha, pero exigió que Teherán acepte a un acuerdo “significativo”.

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o ocurrirán “cosas realmente malas”. Fijó un plazo de 10 a 15 días, lo que provocó la amenaza de Teherán de tomar represalias contra las bases estadounidenses en la región si son atacadas.

En medio de una masiva concentración militar estadounidense en Oriente Medio que ha alimentado el temor a una guerra más amplia, Trump afirmó que las negociaciones con Irán para poner fin al tenso enfrentamiento marchaban bien, pero exigió que Teherán alcanzara un acuerdo “significativo”.

“De lo contrario, ocurrirán cosas malas”, declaró Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a Irán, en la primera reunión de su Junta de Paz en Washington.

Al ser consultado posteriormente sobre el tema, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One: “Creo que sería tiempo suficiente; 10 o 15 días, prácticamente el máximo”.

Pero se negó a ser específico, excepto para advertir nuevamente sobre “cosas realmente malas” e insistir en que Irán tendría que llegar a un acuerdo de una forma u otra.

La teocracia iraní es más vulnerable que nunca tras 12 días de ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y su ejército el año pasado, así como las protestas masivas de enero, que fueron violentamente reprimidas.

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, Amir Saeid Iravani, embajador iraní ante la ONU, afirmó que, si bien Irán no busca “tensión ni guerra, ni la iniciará”, cualquier agresión estadounidense será respondida “de manera decisiva y proporcionada”.

“En tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”, declaró Iravani.

A principios de esta semana, Irán realizó un simulacro con fuego real en el Estrecho de Ormuz, la estrecha abertura del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La tensión también aumenta dentro de Irán, donde los dolientes celebran ceremonias en honor a los manifestantes asesinados 40 días después de su muerte a manos de las fuerzas de seguridad. En algunas reuniones se han escuchado cánticos antigubernamentales a pesar de las amenazas de las autoridades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, EE.UU. EFE/Will Oliver El presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, EE.UU. EFE/Will Oliver

Trump vuelve a acorralar a Irán

El movimiento de más buques de guerra y aviones estadounidenses, con el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo, no garantiza un ataque estadounidense contra Irán, pero sí refuerza la capacidad de Trump para llevarlo a cabo si así lo desea.

Hasta ahora, ha postergado un ataque contra Irán tras establecer límites en relación con la matanza de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas, mientras reanuda las conversaciones nucleares interrumpidas por la guerra en junio.

Irán ha acordado elaborar una propuesta por escrito para abordar las preocupaciones de Estados Unidos planteadas durante las conversaciones nucleares indirectas de esta semana en Ginebra, según un alto funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario afirmó que altos funcionarios de seguridad nacional se reunieron el miércoles para hablar sobre Irán y fueron informados de que se espera que todas las fuerzas necesarias para llevar a cabo una posible acción militar estén desplegadas a mediados de marzo. El funcionario no especificó cuándo se espera que Irán entregue su respuesta por escrito.

“A lo largo de los años, ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán, y tenemos que lograrlo. De lo contrario, ocurren cosas malas”, declaró Trump el jueves.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, saluda durante una reunión en Teherán (Agencia de Noticias de Asia Occidental/REUTERS) El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, saluda durante una reunión en Teherán (Agencia de Noticias de Asia Occidental/REUTERS)

Con el aumento de la presencia militar estadounidense en la región, un alto funcionario del gobierno regional afirmó haber recalcado a funcionarios iraníes en conversaciones privadas que Trump ha demostrado que su retórica debe tomarse al pie de la letra y que habla en serio sobre su amenaza de lanzar un ataque si Irán no ofrece concesiones adecuadas.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones diplomáticas delicadas, afirmó que ha aconsejado a los iraníes que observen cómo Trump ha abordado otros asuntos internacionales y extraigan lecciones sobre cómo avanzar.

El funcionario añadió que ha argumentado ante la administración Trump que podría obtener concesiones de Irán a corto plazo si se centra en cuestiones nucleares y pospone la presión sobre Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y el apoyo a grupos aliados para más adelante.

El funcionario también afirmó que la orden de Trump de un ataque limitado para presionar a Irán podría ser contraproducente y provocar la retirada de Irán de las conversaciones por parte del Líder Supremo, Alí ​​Khamenei.

El primer ministro polaco, Donald Tusk (REUTERS) El primer ministro polaco, Donald Tusk (REUTERS)

Creciente preocupación internacional

El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a los ciudadanos de su país a abandonar Irán inmediatamente, ya que “en unas pocas, una docena o incluso unas pocas docenas de horas, la posibilidad de evacuación será impensable”. No dio más detalles, y la Embajada de Polonia en Teherán no parecía estar reduciendo su personal.

El ejército alemán afirmó haber trasladado a “un número de dos dígitos de personal no esencial para la misión” de una base en el norte de Irak debido a la situación actual en la región y en consonancia con las acciones de sus socios. Añadió que algunas tropas permanecen para ayudar a mantener en funcionamiento el campamento multinacional en Erbil, donde entrenan a las fuerzas iraquíes. “Esta semana, se ordenó el envío de otros 50 aviones de combate estadounidenses —F-35, F-22 y F-16— a la región, complementando los cientos desplegados en bases en los estados del Golfo Pérsico”, escribió el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York. “Los despliegues refuerzan la amenaza de Trump —reiterada casi a diario— de proceder con una importante campaña aérea y de misiles contra el régimen si fracasan las conversaciones”.

Irán realiza ejercicios con Rusia

Fuerzas iraníes y marineros rusos realizaron los ejercicios anuales en el Golfo de Omán y el Océano Índico con el objetivo de “mejorar la coordinación operativa, así como el intercambio de experiencias militares”, informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

Imágenes publicadas por Irán mostraron a miembros de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria, un grupo paramilitar, abordando un buque durante el ejercicio. Se cree que estas fuerzas se han utilizado en el pasado para apoderarse de buques en vías fluviales internacionales clave.

Irán también emitió una advertencia de lanzamiento de cohetes a los pilotos en la región, sugiriendo que planeaba lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Mientras tanto, los datos de seguimiento mostraron al Ford frente a la costa de Marruecos en el Océano Atlántico el miércoles al mediodía, lo que significa que el portaaviones podría transitar por Gibraltar y potencialmente atracar en el Mediterráneo oriental con sus destructores de misiles guiados de apoyo.

Probablemente, el Ford tardaría más de una semana en llegar a la costa de Irán.

El USS Gerald R. Ford. (Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/Marina de EEUU vía AP) El USS Gerald R. Ford. (Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/Marina de EEUU vía AP)

Netanyahu advierte a Irán

Israel se está preparando para posibles ataques con misiles iraníes en respuesta a cualquier acción estadounidense.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, declaró el jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y añadió que si Irán ataca a Israel, “experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.

Netanyahu, quien se reunió con Trump la semana pasada, ha presionado durante mucho tiempo para que Estados Unidos tome medidas más duras contra Irán y afirma que cualquier acuerdo no solo debería poner fin a su programa nuclear, sino también reducir su arsenal de misiles y obligarlo a cortar vínculos con grupos militantes como Hamás y Hezbollah. Irán ha afirmado que las conversaciones actuales deberían centrarse únicamente en su programa nuclear y que no ha estado enriqueciendo uranio desde los ataques estadounidenses e israelíes del verano pasado. Trump afirmó entonces que los ataques habían “destruido” las instalaciones nucleares iraníes, pero se desconoce el daño exacto, ya que Teherán ha impedido el acceso de inspectores internacionales.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Estados Unidos y otros países sospechan que su objetivo es, en última instancia, desarrollar armas. Se cree ampliamente que Israel posee armas nucleares, pero no lo ha confirmado ni negado. Fuente: Infobae

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com