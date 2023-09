El Gobierno otorgará un nuevo bono de $15 mil a jubilados durante tres meses

Sergio Massa y la titular del PAMI, Luana Volnovich anuncian el pago de un bono de $15.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre ($45.000) en total) a los jubilados y pensionados afiliados a esa obra social que ganan hasta un haber mínimo y tienen 60 años o más.

La medida alcanzará a 3 millones de jubilados. Se trata de un refuerzo alimentario que se pagará en tres pagos desde el 8 de octubre. Este bono se suma al de hasta $ 37.000 que rige también para los jubilados y pensionados de la ANSeS que ganan también hasta un haber y medio afiliados al PAMI y con más de 60 años.

El nuevo bono del PAMI por 3 meses se denomina “Universalización del Programa Alimentario”, busca compensar la disparada de la inflación tras la devaluación peso. Y según Economía, tendría un costo fiscal de $ 133.542 millones que se financiará con la recaudación del impuesto PAIS.

El 70% de la recaudación del Impuesto PAIS es para financiar programas a cargo de Anses y PAMI. Dado lo avanzado del mes, el bono de septiembre se pagará a través de la ANSES junto al de octubre, que arranca en la segunda semana de octubre.

Jubilados: cuáles son los aumentos que reciben desde este mes

Como estipula la ley, este mes de septiembre los que cobran jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales recibieron (o recibirán al momento de cobrar) un incremento de 23,29%.

A ese aumento, que de todos modos dejó a las jubilaciones por detrás de la inflación, se le sumó un bono o refuerzo para la jubilación mínima de $ 27.000, que alcanzó a 17 millones de personas.

La jubilación mínima de agosto era de $ 70.938 (brutos) más $ 20.000 del bono. En total $ 90.938. Con una movilidad promedio del 23,29%, la jubilación mínima en septiembre pasó a $ 87.460. Y con el bono de $ $ 27.000, el ingreso total en septiembre será de $ 114.460. Para este sector el aumento es del 25,9%.

La jubilación mínima más el bono comprende a 5,1 millones de jubilados y pensionados. A su vez, 1,4 millones jubilados y pensionados con haberes mínimos que se jubilaron con 30 o más años de aportes, cobrarán un adicional de $9.300. Esto es así porque este grupo no puede cobrar menos que el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ese importe se suma al bono de $27.000. En total son $123.760 (jubilación mínima de $ 87.460 brutos + $ 27.000 de bono + $ 9.300 de plus).

Massa explicó los motivos del bono adicional

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó hoy a los jubilados a “explicar” a sus familias “qué significa que vuelvan las AFJP”, porque “un país que no tiene memoria, no tiene futuro”, al anunciar un refuerzo alimentario de 45.000 pesos.

En un acto realizado en el distrito bonaerense de Hurlingham, acompañado por la titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro informó que esa suma se abonará en tres cuotas para todos los jubilados y pensionados, afiliados al PAMI y que perciban una remuneración equivalente a un haber y medio mensual.

El responsable de la cartera económica afirmó que el refuerzo alimentario que otorgó a los jubilados se hizo posible con el financiamiento proveniente de un impuesto a las importaciones: “Esto se hizo con un superávit que obtuvo el PAMI y con un impuesto a las importaciones, para defender el trabajo argentino y poder financiar a nuestros jubilados”.

“Quiero pedirles que defiendan con su voto, hablando con su familia, que les expliquen que no tener el (programa) Vivir Mejor significa 20 mil pesos más por mes en la canasta de un jubilado”, expresó frente a un auditorio lleno de personas mayores.

Y pidió que “nos ayuden a contarle a los más jóvenes qué significa que les saquen los medicamentos al jubilado, en nombre del supuesto equilibrio fiscal, y qué significa en el bolsillo de cada jubilado y jubilada que saquen esos medicamentos”.

“Dicen que cada uno ahorre y se arregle como pueda, sin darse cuenta de que están destruyendo el pacto intergeneracional, la idea de que ustedes que trabajaron toda la vida y vivan de los ingresos que se generar como sociedad de la fuerza de trabajo”, señaló al criticar las propuestas de los candidatos opositores, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

En ese sentido, indicó que “un país que no tiene memoria, no tiene futuro y la mejor forma de demostrar memoria es siendo agradecido con aquellos que construyeron el camino hasta acá, nuestros jubilados y pensionados”.

Exhortó a “que nos acompañen tranquilos, no vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortar el 13% ni los medicamentos, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos porque un país con memoria y gratitud es un país con futuro”. Fuente: El Once