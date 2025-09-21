El Papa León XIV pidió paz en Gaza: “No hay futuro basado en la violencia”

Llamado por la paz

El Pontífice fue contundente en su mensaje: “Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”, afirmó ante miles de fieles.

En ese contexto, expresó su cercanía con las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de Gaza y participaron en la celebración en Roma. “En toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”, remarcó.

Papa León XIV

Solidaridad y saludos

El Papa aprovechó la ocasión para saludar a los peregrinos de distintas diócesis, así como a sacerdotes de la Compañía de Jesús que se encontraban en la Plaza de San Pedro. Además, dedicó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades.

Finalmente, dirigió palabras de aliento a diferentes agrupaciones y fundaciones presentes en la ceremonia, reafirmando el papel de la Iglesia como promotora de la paz y la solidaridad.

El mensaje del Sumo Pontífice se suma a los reiterados llamados de la Santa Sede por una solución pacífica y negociada al conflicto que afecta a millones de personas en Medio Oriente. (Noticias Argentinas).

