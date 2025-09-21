Nogoyá Times

    El Papa León XIV pidió paz en Gaza: “No hay futuro basado en la violencia”

    Nogoyá Times
    Tras el Ángelus, el Sumo Pontífice lanzó un fuerte llamado por la paz en Medio Oriente y lamentó el sufrimiento de los palestinos que huyeron de Gaza.
    El papa León XIV, luego de la tradicional oración del Ángelus de este domingo, envió un conmovedor mensaje a la comunidad internacional sobre la situación en Medio Oriente. Desde la Plaza de San Pedro, calificó a la región como una “tierra martirizada” y se refirió a las imágenes de los palestinos que debieron abandonar la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.

     

    Llamado por la paz

    El Pontífice fue contundente en su mensaje: “Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”, afirmó ante miles de fieles.

     

    En ese contexto, expresó su cercanía con las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de Gaza y participaron en la celebración en Roma. “En toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”, remarcó.

    Papa Le&oacute;n XIV
    Papa León XIV

    Solidaridad y saludos

    El Papa aprovechó la ocasión para saludar a los peregrinos de distintas diócesis, así como a sacerdotes de la Compañía de Jesús que se encontraban en la Plaza de San Pedro. Además, dedicó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades.

    Finalmente, dirigió palabras de aliento a diferentes agrupaciones y fundaciones presentes en la ceremonia, reafirmando el papel de la Iglesia como promotora de la paz y la solidaridad.

     

    El mensaje del Sumo Pontífice se suma a los reiterados llamados de la Santa Sede por una solución pacífica y negociada al conflicto que afecta a millones de personas en Medio Oriente. (Noticias Argentinas).

