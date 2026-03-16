El Papa León XIV pidió un alto el fuego y diálogo ante la violencia en Medio Oriente

El conflicto enfrenta a Irán con una coalición integrada por Estados Unidos e Israel. Los enfrentamientos comenzaron tras el ataque militar lanzado el 28 de febrero. Desde entonces, la situación ha provocado un fuerte deterioro de la seguridad en distintos países de la región.

Preocupación por las víctimas civiles

Durante su mensaje dominical, el Papa se refirió al impacto humanitario del conflicto. Según distintas estimaciones, los enfrentamientos ya habrían provocado más de 1.200 muertos. Entre las víctimas se cuentan al menos 200 niños. Además, miles de personas debieron abandonar sus hogares para escapar de la violencia.

León XIV advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa Oriente Medio. “Durante dos semanas, el pueblo de Oriente Medio ha sufrido la atroz violencia de la guerra”, señaló.

También recordó que muchos de los ataques se produjeron en zonas civiles. Escuelas, hospitales y áreas residenciales fueron alcanzadas por los bombardeos.

En ese contexto, reiteró su oración por las víctimas y por quienes atraviesan el drama de la guerra.

La situación crítica en el Líbano

El pontífice también manifestó su preocupación por el Líbano dado que el país atraviesa una grave crisis a raíz de los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah. Los combates habrían dejado alrededor de mil muertos. Además, cerca de un millón de personas fueron desplazadas internamente. Muchas familias debieron abandonar sus hogares en busca de refugio.

Ante este escenario, el Papa insistió en la necesidad de abrir canales de negociación. “La violencia jamás podrá traer la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos”, sostuvo.

El líder de la Iglesia católica pidió sustituir el uso de las armas por el diálogo. Según afirmó, solo a través de la diplomacia se podrán alcanzar soluciones duraderas.

El pontífice expresó además su esperanza de que las autoridades libanesas puedan avanzar hacia una salida pacífica a la crisis.

Pedido urgente de alto el fuego

En el tramo final de su mensaje, León XIV realizó un fuerte llamado a los responsables del conflicto. El Papa pidió detener de inmediato las hostilidades.

“¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo”, expresó.

El pontífice sostuvo que la paz es una aspiración compartida por todos los pueblos. También afirmó que el diálogo es el único camino posible para alcanzarla.

No es la primera vez que León XIV se pronuncia sobre la situación en Medio Oriente. En distintas ocasiones, el pontífice expresó su preocupación por la violencia en la región.

El Papa suele dedicar parte de sus intervenciones públicas a reclamar el fin de los conflictos armados.

Su llamado durante el Ángelus se suma a los reiterados pedidos de la Iglesia por una solución pacífica. Fuente: El Once

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