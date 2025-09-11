Nogoyá Times

    El presidente vetó la emergencia en pediatría tras rechazar el financiamiento universitario

    Legisladores buscarán frenar los vetos

    Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que representaba más fondos para el hospital Garrahan. Ambos rechazos ya fueron enviados al Congreso. Está en espera el proyecto de ATN.
    Sobre el filo del plazo, Javier Milei giró este miércoles al Congreso los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica que representaba más fondos para el Hospital Garrahan, y se espera que haga lo mismo con el proyecto de ATN de los gobernadores. En el Parlamento ya están planificando votar las insistencias a estos temas la semana que viene.

    Según confirmó Clarínel Parlamento ya recibió la comunicación del veto del proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento y los sueldos de los trabajadores de las universidades. Lo mismo con la ley que establece la reasignación de fondos para la atención pediátrica en el país.

    Sesiones y marchas

     

    En Diputados tienen en mente una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, si se confirma.

     

    Los referentes universitarios ya adelantan que habrá marchas y los gremios anunciaron medidas de fuerza.

     

    Los proyectos fueron comunicados al Ejecutivo entre el 28 y 29 de agosto. Como la Constitución indica que el Presidente tiene 10 días hábiles para rechazar: el tiempo límite es este viernes para ATN.

    Los resultados de las últimas elecciones no cambiarían los planes de la Casa Rosada, que dejó trascender que los tres vetos iban a ser totales.

     

    Incluso, se espera que rechace el proyecto de automatización de transferencias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que motorizaron los mandatarios provinciales a los que Milei ahora está convocando a una mesa federal.

    En el oficialismo señalan que Milei fue claro en el búnker del domingo: prometió “corregir los errores que haya que corregir” pero ratificó que el rumbo económico no se negocia. Fuente: El Once

