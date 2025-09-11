El presidente vetó la emergencia en pediatría tras rechazar el financiamiento universitario

Según confirmó Clarín, el Parlamento ya recibió la comunicación del veto del proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento y los sueldos de los trabajadores de las universidades. Lo mismo con la ley que establece la reasignación de fondos para la atención pediátrica en el país.

Sesiones y marchas

En Diputados tienen en mente una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, si se confirma.

Los referentes universitarios ya adelantan que habrá marchas y los gremios anunciaron medidas de fuerza.

Los proyectos fueron comunicados al Ejecutivo entre el 28 y 29 de agosto. Como la Constitución indica que el Presidente tiene 10 días hábiles para rechazar: el tiempo límite es este viernes para ATN.

Los resultados de las últimas elecciones no cambiarían los planes de la Casa Rosada, que dejó trascender que los tres vetos iban a ser totales.

Incluso, se espera que rechace el proyecto de automatización de transferencias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que motorizaron los mandatarios provinciales a los que Milei ahora está convocando a una mesa federal.

En el oficialismo señalan que Milei fue claro en el búnker del domingo: prometió “corregir los errores que haya que corregir” pero ratificó que el rumbo económico no se negocia. Fuente: El Once

