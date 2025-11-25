El Puma Rodríguez tuvo un altercado con la tripulación y lo obligaron a bajarse del avión

En las imágenes del momento —que fueron captadas por pasajeros que iban en el mismo avión— se puede ver al artista venezolano parado en la parte delantera y con un teléfono en la mano, aparentemente filmando toda la situación.

https://twitter.com/i/status/1993286866796179735

“No me siento bien y parte de la tripulación no me deja estar acá”, denuncia en voz alta. Por detrás se ve a quien parece ser el comandante, que lo interrumpe y dice: “Señor, por favor…”.

“Por primera vez en mi vida, no, no…“, insiste el Puma.

Ante la insistencia, el empleado de la aerolínea norteamericana levantó la voz, según se escucha en el audio que lo muestra entrecortado: “Desembarque de mi avión ahorita… No puede hacer esto. Usted estaba muy… Con nuestros tripulantes aquí…”.

En el video se ve que, antes de retirarse, el cantante abre el compartimento de las valijas y saca un bolso por el que habría comenzado el conflicto en un primer momento. Según consignó el medio Telemundo, el pasajero que iba sentado a su lado se habría molestado por el maletín en donde Rodríguez llevaba la medicación que debe tomar tras su trasplante pulmonar y llamó a la tripulación para que lo colocara en los estantes superiores.

Nancy Duré periodista argentina, en Miami por los premios Martín Fierro Latino que se entregaron el domingo por la noche, apareció en un móvil en vivo de Puro Show para compartir la información. “Lo bajaron al Puma Rodríguez de un avión”, disparó en una noticia que presentó como de último momento.

Según pudo averiguar la panelista de eltrece, el artista de 82 años subió al avión con unos maletines muy grandes donde llevaba medicamentos. “Sabemos que ha tenido un trasplante de órganos y se tiene que cuidar mucho. Está espléndido, pero tiene sus cuidados”, explicó. El problema comenzó porque al pasajero que estaba junto a él, reveló, “le molestaron todos los adminículos que él tenía”.

“El Puma en ese momento empezó a hablar dirigiéndose a todos los que estaban ahí hasta que vino el capitán y lo bajó del avión”, contó. Sebastián Perelló Aciar contó que las palabras del cantante fueron a los gritos, y Duré amplió la información. “Él empezó a hablar diciendo que nunca le había pasado esto, que no lo dejaban estar ahí, y el capitán vino enajenado a decir ‘usted se baja de este avión’. Agarra su valijita el Puma y se tiene que bajar. Una cosa de locos. Es una estrella internacional”, completó. (Fuente: La Nación)

