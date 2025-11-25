Los clubes donde jugó Maradona lo recordaron, a cinco años de su partida

El video empieza mostrando la tribuna la cual tiene el “10” y se escucha de fondo su frase: “Espere tanto este partido y ya se terminó”. Posteriormente se mostraron videos en línea de tiempo de su carrera, hasta llegar al momento de la previa de otra icónica frase del “Pelusa”, cuando, antes de “la pelota no se mancha”, le agradece a toda su familia. Tras varios videos de él y sus murales, cierra con una frase: “Cinco años sin vos, toda la vida con vos, Diego”.

Boca, el club donde Maradona vivió uno de sus momentos de consagración en el país, publicó dos emotivos videos, uno mostrando la estatua que tiene en el club y como los hinchas van a dejarle margaritas en las medias tal cual lo hacía él con su hija.

Este video fue acompañado con el mensaje: “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre aca. Te extrañamos todos los días, Pelu”.

El segundo video, que tiene un mensaje que dice “para darme un rinconcito en sus altares”, muestra a la hinchada de Boca con los diferentes trapos y banderas referidas al “10”.

Nápoli, el equipo italiano donde Maradona alcanzó la gloria internacional, eligió un mensaje breve pero significativo: “En todas partes” y una foto de Maradona con el símbolo del infinito rodeándolo, recordando así al hombre que cambió la historia del club y le dio sus primeros títulos en la Serie A.

Newell’s, donde Maradona jugó brevemente, pero dejó una huella importante, también rindió su homenaje con una imagen del Diego en la “Lepra”, acompañado de la frase: “Quien ama, no olvida”.

Los dos clubes españoles sin embargo, tanto el Barcelona como el Sevilla, no hicieron mención al aniversario en sus redes hasta el momento, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Maradona sigue siendo recordado y celebrado por los clubes que lo vieron brillar y por millones de fanáticos alrededor del mundo. A cinco años de su fallecimiento, su legado sigue vivo en cada rincón del fútbol. Fuente. El Once

