El tiempo se inestabiliza y llega la ciclogénesis: alertas por fuertes vientos y copiosas lluvias

Estas cantidades, previstas en un plazo de alrededor de 24 horas, “igualan o superan a lo que suele llover normalmente a lo largo de todo el mes de agosto en la región, es por ello que esta situación obliga a activar los alertas meteorológicos oficiales”, indicó el especialista.

Pronóstico y alerta para Entre Ríos

Durante la presente jornada en territorio provincial estará latente la probabilidad de precipitaciones. De hecho rige una alerta amarilla para cinco departamentos entrerrianos en los cuales el mal tiempo se incrementaría durante esta tarde o noche. Se trata de Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá.

Posteriormente, durante el martes, el fenómeno de mal tiempo se instalará en toda la geografía entrerriana.

La zona, al igual que el resto de las provincias señaladas en el mapa, será afectada “por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Alerta por tormentas para el martes. SMN

Las mismas “podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional”.

Se esperan “valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Cuándo mejora el tiempo y qué pasará con las temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad podría perdurar hasta las primeras horas del miércoles. Luego se produciría una mejora en las condiciones de tiempo.

Los registros térmicos mínimos previstos de miércoles a viernes estarán por encima de los 10 grados, mientras que durante las tardes el miércoles y jueves serán superiores a los 20 grados, con cielos algo nublados.

Sin embargo, el viernes el viento rotaría al sur y traería consigo un marcado descenso en las temperaturas que el próximo fin de semana volverían a ser frías, con mínimas que podrían dejar heladas en algunas zonas y máximas que otra vez no superarían los 20 grados. (Con información de Meteored)

