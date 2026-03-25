El Vaticano avala el uso de órganos animales para trasplantes humanos

“La teología católica no presenta impedimentos, de carácter religioso o ritual, para el uso de ningún animal como fuente de órganos, tejidos o células para trasplante en seres humanos”, afirma el organismo vaticano en el documento “Perspectivas sobre el xenotrasplante”.

El nuevo texto, revisa las perspectivas publicadas inicialmente en 2001, en respuesta a los recientes avances en ingeniería genética y a los primeros éxitos de ensayos clínicos con órganos de cerdo.

“El sacrificio de animales -señala el documento- solo se justifica si es necesario para lograr un beneficio importante para los seres humanos, como es el caso del xenotrasplante en humanos, incluso cuando esto implica experimentos con animales o su modificación genética”.

La Academia para la Vida aprueba los trasplantes de animales a humanos

La institución de la Santa Sede subraya la responsabilidad de la humanidad en el cuidado de la creación, exigiendo que la modificación del genoma animal evite el sufrimientos innecesarios y respete la biodiversidad.

“La intervención humana en la naturaleza debe ser intencional, proporcionada y sostenible”, argumenta la Academia Pontificia para la Vida.

El documento disipa las preocupaciones sobre la creación de híbridos entre especies, asegurando que la identidad genética y biológica fundamental del paciente receptor no se altere de ninguna manera por el procedimiento.

La evaluación bioética del Vaticano también se centra en los modelos experimentales, reconociendo la legitimidad de la investigación científica realizada en personas con muerte cerebral.

En esta etapa, desde una perspectiva católica, no existe objeción a la realización de estudios en individuos fallecidos como paso previo a los ensayos clínicos. Sin embargo, se requiere una mayor reflexión ética y cultural sobre este modelo.

El grupo de trabajo internacional responsable de la publicación advierte sobre la necesidad de un “consentimiento informado” riguroso, subrayando en que el paciente debe ser consciente del riesgo de transmisión de infecciones animales y del seguimiento médico obligatorio de por vida después de la cirugía.

El documento, de unas 90 páginas, profundiza en la intersección entre el rigor científico y la ética cristiana, analizando temas que van desde los avances biotecnológicos en clonación y edición genética, el control de las barreras inmunológicas y los riesgos de infección, hasta la responsabilidad antropológica de la humanidad hacia la creación.

La reflexión teológica subraya que el uso de cerdos genéticamente modificados se justifica por el imperativo de salvar vidas y no amenaza la identidad biológica o espiritual del receptor, pero exige el cumplimiento de condiciones éticas, como garantizar que los costos de estos ensayos experimentales no comprometan la equidad en la asignación de recursos sanitarios.

“Concluimos este documento con la sincera esperanza de que el esfuerzo dedicado a este estudio por quienes participaron en él -científicos, médicos, juristas, teólogos y bioeticistas- represente una contribución concreta al debate sobre el importante tema del xenotrasplante”, afirma la Academia Pontificia para la Vida.

La versión actualizada del documento de la Academia Pontificia para la Vida, “La perspectiva del xenotrasplante: aspectos científicos y consideraciones éticas”, fue presentada este martes 24 de marzo en una rueda de prensa en la Oficina de Prensa de la Santa Sede por monseñor Renzo Pegoraro, presidente de la APV; el profesor Daniel J. Hurst, del Departamento de Educación Médica e Investigación de la Escuela de Medicina Osteopática Rowan-Virtua (Stratford, Estados Unidos); la doctora Mónica Consolandi, investigadora de la Fundación Bruno Kessler de Trento (Italia); y el profesor Emanuele Cozzi, médico y doctor en filosofía, catedrático del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y Salud Pública, jefe de la Unidad Departamental de Inmunología de Trasplantes del Hospital/Universidad de Padua. Fuente: El Once

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