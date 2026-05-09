El viento vuelve a ser protagonista: cuándo mejora el tiempo y qué día habrá que abrigarse más

El aire de frío polar volvió a instalarse en Paraná y la región. El sábado amaneció con lloviznas, una sensación térmica de apenas 4ºC y un viento sur que podría alcanzar los 60km/h. Pero el fin de semana muestra una mejora paulatina.

El aire de frío polar volvió a instalarse en Paraná y la región, y lo hizo sin pedir permiso; este sábado amaneció con lloviznas finas que apenas mojaron y temperaturas que rondaron los 8ºC, pero con una sensación térmica que antes de las 7 era de apenas 4.1ºC debido a la presencia de viento sur a 36 km/h.

El fin de semana va a tener dos caras bien distintas. El sábado, frío y con viento. El domingo, frío también, pero con mejor tiempo. Y ojo: el día más helado de los dos no es el que parece.

Tras las lloviznas aisladas de la madrugada, para la mañana de este sábado se prevén temperaturas rondarán entre los 7 y 14ºC, pero la sensación térmica será más baja porque el viento sur no piensa detenerse todavía. Las ráfagas pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por el momento, Entre Ríos ya no se encuentra con alerta meteorológico, pero la intensidad del viento será suficiente para que caminar por la calle sea incómodo y para que la ropa de abrigo no alcance si no es la adecuada.

Domingo: mejora, pero con la mañana más helada

El domingo cambia la historia. Comenzarán a ingresar altas presiones. Eso, en criollo, significa que el tiempo se va a estabilizar, indicó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández a Meteored. Se espera una mejora de las condiciones: ambiente más soleado, sin lluvias y con viento en disminución.

Pero ojo. El frío matinal se va a notar mucho más justamente porque no hay nubes que frenen el enfriamiento ni viento que mezclen el aire. La mínima del domingo está pronosticada en 6ºC para Paraná, o sea, más frío que el sábado, aunque después el sol caliente un poco más.

Las máximas del domingo ascenderán a los 17ºC. Si tenés planes al aire libre, la tarde va a ser linda. La mañana, en cambio, es para quedarse un rato más bajo las sábanas.

Buenas noticias a partir del lunes

El comienzo de la próxima semana trae buenas noticias. El viento va a rotar lentamente y va a tomar componente del noroeste y del norte. Eso siempre significa aire más templado.

El lunes va a ser un día con buen tiempo, mucho sol y temperaturas que van a ir de los 6 a los 20ºC. El martes, todavía mejor: mínimas de 7, máximas que pueden tocar los 21ºC.

Por ahora, todo apunta a que el resto de la semana se va a mantener con condiciones estables. El próximo pulso de aire frío podría llegar recién cerca del fin de semana que viene. Fuente: El Once

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