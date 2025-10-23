Elecciones legislativas 2025: así custodian la distribución de urnas y boletas por Entre Ríos

Más de 3.400 efectivos afectados al operativo electoral

Con vistas a las elecciones legislativas 2025, el Ejército Argentino y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales iniciaron el operativo de custodia y distribución de urnas y boletas en todo el territorio de Entre Ríos, supo Elonce.

En la antesala de las elecciones legislativas 2025, se puso en marcha el operativo logístico y de seguridad electoral en Entre Ríos, encabezado por el Ejército Argentino junto a fuerzas nacionales y provinciales.

“Ya se iniciaron los despliegues iniciales de urnas a las distintas localidades y está todo asegurado por este distrito electoral”, aseguró a Elonce el comandante de la Segunda Brigada Blindada -con asiento en Paraná- y del Distrito Electoral Entre Ríos, Francisco Cajal.

El dispositivo de seguridad está integrado por Ejército Argentino, Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina y Policía de Entre Ríos, con un total de 3.458 efectivos afectados. “Las urnas fueron trasladadas desde Buenos Aires hace algunas semanas y actualmente están siendo distribuidas en toda la provincia”, precisó Cajal.

Custodia permanente y monitoreo satelital

Desde el Centro de Operaciones Táctico (COT), con base en Paraná, se supervisa la custodia de urnas, boletas únicas de papel y materiales electorales. “Este centro ya está operativo y desde aquí controlamos toda la seguridad del material electoral”, destacó el comandante.

El coronel Fernando Bartrons, responsable del COT, explicó la función del centro: “Desde aquí dirigimos la custodia, distribución y despliegue de las boletas únicas de papel. El Ejército y las fuerzas de seguridad acompañan al Correo Argentino en todo el trayecto hasta su ubicación en los diferentes centros de votación”.

Agregó que “la distribución inició a las 8 de la mañana desde Paraná con destino final en Chajarí, y en total son nueve troncales las que cubren la totalidad de la provincia”. Todos los vehículos cuentan con seguimiento satelital en tiempo real, lo que permite monitorear su desplazamiento y garantizar la trazabilidad del material.

Personal afectado y despliegue provincial

El operativo contempla 666 establecimientos escolares habilitados para la votación en Entre Ríos, que estarán custodiados por personal militar y de seguridad durante toda la jornada electoral.

“El domingo, como en cada elección, el trabajo comienza a las 8 de la mañana con la apertura de mesas y la presencia de custodia en los locales de votación”, explicó Bartrons.

El dispositivo permanecerá activo hasta el lunes, cuando se complete el escrutinio definitivo y el depósito final de las urnas.

Un operativo de gran escala y tradición

El comandante Cajal remarcó la magnitud del operativo nacional: “En todo el país hay cerca de 90.000 hombres, además de lanchas, aeronaves y mulas, distribuyendo urnas en distintos puntos del territorio”.

Asimismo, Bartrons subrayó el compromiso de las fuerzas armadas y de seguridad: “Es un momento sensible en el que nuestras fuerzas cumplen esta tarea con absoluta responsabilidad. La sociedad está acostumbrada a vernos trabajar con eficiencia y profesionalismo durante los comicios”.

Y destacó que el proceso comenzó semanas atrás con la planificación, traslado y resguardo del material electoral, garantizando que “el día domingo las elecciones se desarrollen con total normalidad y seguridad”. Fuente: El Once

