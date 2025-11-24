Emitieron alerta tras la circulación de viajeros con sarampión por distintas provincias: incluye a Entre Ríos

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección afecta a personas de cualquier edad y puede resultar grave, en especial en menores de 5 años y personas malnutridas, quienes pueden desarrollar complicaciones respiratorias o neurológicas severas.

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina confirmó 35 casos de sarampión, la mayoría relacionados de los cuales lo habían contraído en otros países. A nivel regional, entre la primera y la trigésima séptima semana de 2025, la región de las Américas notificó 11.313 casos confirmados. El país mantiene hasta ahora el estatus de eliminación de la circulación endémica, logrado en el año 2000, dijo la cartera de Salud, aunque la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido a los brotes aislados vinculados con viajeros internacionales y falta de vacunación.

El Ministerio enfatizó que toda persona que haya estado en cualquiera de los siguientes recorridos, independientemente del asiento ocupado o la cantidad de tiempo en los micros, debe estar atenta a la aparición de fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Si se presentan síntomas, se recomienda concurrir con barbijo a un centro de salud, informando el antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión.

Lugares de exposición identificados por el Ministerio de Salud:

La cartera sanitaria solicita prestar atención en los siguientes transportes, terminales y paradas, con sus respectivas fechas y horarios por donde pasaron las personas contagiadas:

Empresa Autobuses Quirquincho S.R.L.:

Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.

Parador Mosconi, Salta – jueves 14 de noviembre (almuerzo).

Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 14 de noviembre (cena).

Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 15 de noviembre (mañana).

Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30.

Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 13:00.

Empresa Balut Hermanos S.R.L.:

Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45.

Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 15 de noviembre (mañana).

Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 15 de noviembre (mediodía).

Puntos de ascenso y descenso identificados por este trayecto:

Provincia de Jujuy:

Terminal Salvador Mazza

Terminal de Tartagal

Terminal de Orán

Yuto

Caimancito

Pueblo Calilegua

Terminal Libertador General San Martín

Fraile Pintado

Chalican

Terminal San Pedro de Jujuy

Terminal San Salvador de Jujuy

Terminal de Palpalá

Terminal de Perico

Provincia de Salta:

Terminal de General Güemes

Terminal de Metán

Provincia de Tucumán:

Terminal de San Miguel de Tucumán

Provincia de Santiago del Estero:

Terminal Termas de Río Hondo

Terminal de Santiago del Estero

Parador Pinto

Provincia de Santa Fe:

Terminal de Rafaela

Terminal de Rosario

Provincia de Buenos Aires:

Parada en San Pedro

Terminal de Campana

Parada en ruta sobre Escobar

Terminal El Motivo en Pacheco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Terminal de Liniers

Terminal Dellepiane

Terminal Retiro

Empresa San José S.R.L.:

Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40.

Paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación (Entre Ríos; llegada el 16 de noviembre).

Características clínicas y prevención

El sarampión cursa habitualmente con fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. También puede derivar en cuadros graves: neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera y trastornos degenerativos tardíos. La transmisión ocurre por la dispersión de gotas al toser o estornudar y es posible adquirir la infección en espacios cerrados o en superficies donde el virus puede persistir dos horas. No existe tratamiento antiviral específico, pero la vacunación es la principal herramienta preventiva y se encuentra disponible en el calendario nacional.

Las autoridades reiteran que quienes no tengan el esquema completo de vacunación, deben recibir las dosis según el calendario oficial.

Investigación epidemiológica y evolución de los casos

Los casos confirmados corresponden a tres adultos y un menor, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y regresaron por vía terrestre. Los primeros síntomas surgieron entre el 11 y el 13 de noviembre y las lesiones cutáneas entre el 15 y el 17. Todos permanecen clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios. Otros tres miembros de la familia permanecen asintomáticos. El diagnóstico se hizo por pruebas serológicas en Uruguay.

El Ministerio informó que 21 de noviembre, la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles iniciaron la investigación, la identificación de contactos expuestos y la vigilancia activa, tanto en los transportes como en los sitios de parada. La cartera que conduce Mario Lugones y las jurisdicciones provinciales mantienen las acciones de control y seguimiento de contactos según los datos de los itinerarios monitoreados, agregó.

Contexto regional e internacional

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América informó un aumento en los casos confirmados de sarampión, con brotes destacados en Bolivia, México, Canadá, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina. Aquí, se han registrado 35 casos en 2025. La OMS señaló que el 71% de los casos confirmados en la región no estaban vacunados.

El Ministerio instó a todas las personas que puedan haber viajado en las fechas y lugares indicados a registrar cualquier síntoma y contactar de inmediato al sistema de salud y remarcó que la colaboración de la población resulta clave para cortar la circulación del virus y prevenir casos secundarios. (Fuente: Infobae)

