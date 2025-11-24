Marley instaló un ascensor en la casa de su mamá que se produce en Paraná: “¡Hasta Justin Bieber tiene uno!”

El ascensor, de diseño innovador, tiene forma de tubo y cuenta con un asiento desplegable y baranda para mayor seguridad. Marley compartió el momento en sus redes sociales, donde detalló cómo este dispositivo, que había encontrado por casualidad en las redes, se convirtió en una solución perfecta para la movilidad de su madre. “Les voy a contar algo que a mí realmente me sorprendió. Estamos en la casa de mi mamá, 86 años, ya con dificultad para caminar… no puede subir muy bien la escalera y encontramos estos ascensores”, relató Marley mientras mostraba el ascensor ya instalado en su hogar.

Lo que más asombró a Marley y a sus seguidores es que el ascensor que instaló en la casa de Oma es fabricado por una empresa argentina con sede en Paraná, Entre Ríos. La marca, que lleva 30 años en el mercado, se especializa en la producción de ascensores sin fosa ni sala de máquinas, lo que permite una instalación rápida y sin grandes obras. “Es un diseño nacional, nuestra planta está ubicada en Paraná, Entre Ríos, y estamos hace 30 años fabricando”, explicó Maitane, una de las empleadas de la empresa.

https://www.instagram.com/marley_ok/?utm_source=ig_embed&ig_rid=08d1f91c-9ead-4740-9af5-7033db66ee63

Un diseño innovador que sorprendió incluso a Justin Bieber

Además de la funcionalidad del ascensor, que se instala en solo un día y no requiere grandes modificaciones en la casa, lo que realmente sorprendió a Marley fue descubrir que personalidades internacionales como Justin Bieber también utilizan estos ascensores. Según reveló el conductor, el cantante canadiense tiene uno de estos dispositivos en su hogar en Estados Unidos. “¡Hasta Justin Bieber tiene uno y eran de acá y no los conocíamos!”, exclamó Marley, visiblemente asombrado por la popularidad de la marca en el ámbito internacional.

Marley junto a Maitene. Foto: Elonce.

El ascensor no solo facilita el acceso a la planta alta de la casa de Oma, sino que también aporta un toque de seguridad para quienes, como ella, tienen dificultades de movilidad. El sistema está diseñado para ser fácil de usar, con un botón que permite al usuario ascender o descender sin esfuerzo. “Te lleva directamente hacia arriba y mamá no tiene que estar enfrentándose a la escalera”, comentó Marley mientras mostraba cómo el dispositivo se activaba. A pesar de ser un diseño relativamente nuevo en el mercado argentino, este ascensor ya tiene presencia en países como Estados Unidos y España, lo que lo convierte en un éxito exportado.

Un gesto de amor familiar que se vuelve viral

El gesto de Marley con su madre no solo conmovió a sus seguidores, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El conductor de Por el Mundo destacó la facilidad con la que se puede instalar este ascensor, que no requiere una gran obra y se coloca directamente sobre el suelo existente. “No necesitamos fosa, no necesitamos un sobre recorrido, el ascensor va instalado directamente sobre el suelo existente”, explicó Maitane, detallando las ventajas de este producto innovador. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com