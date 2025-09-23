Jornada primaveral: tiempo estable y ascenso de temperaturas en gran parte del país

En el centro del país, las noches y amaneceres se mantuvieron frescos, mientras que hacia la tarde se registró un incremento de las marcas térmicas.

Pronóstico para Entre Ríos

En Entre Ríos, está previsto 9°C de mínima y una máxima de 22°C. El cielo se mantuvo mayormente despejado, con vientos del suroeste que rotaron al noreste durante el día.

Para la región núcleo, que incluye a Santa Fe, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 23°C, con un moderado incremento de la humedad.

Norte del país: la región más cálida

El extremo norte presentó el escenario más cálido de Argentina. Allí las temperaturas máximas alcanzaron valores de entre 26°C y 31°C, con vientos del sector norte. En provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, las marcas se acercaron a los 33°C en algunos puntos.

En tanto, en el NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca), el tiempo fue estable, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas en ascenso.

Situación de lluvias

No se previeron lluvias en la jornada. En provincias de Cuyo como Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, así como en Córdoba, el tiempo se mantendrá seco y con nubosidad variable.

En la provincia de Buenos Aires y La Pampa, la nubosidad fue en aumento, aunque con bajas probabilidades de precipitaciones.

Patagonia y sur del país

En la Patagonia, el norte presentó aumento de temperatura con viento del sector norte. En contraste, en Santa Cruz y Chubut avanzó un frente frío, con algunas precipitaciones en áreas cordilleranas. En Tierra del Fuego y Malvinas, se registró nubosidad variable y lluvias aisladas con viento del oeste/noroeste. (Info Agro)

