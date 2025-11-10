Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre y cómo impactará el aumento en 2026

Además del incremento porcentual, el acuerdo incluye una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que se abona desde julio hasta diciembre de 2025 y alcanza a todos los trabajadores del sector sin distinción de categoría. Este monto se incorporará al salario básico en enero de 2026, generando un impacto directo en los adicionales y consolidando una nueva escala salarial.

Cómo se compone el sueldo de los empleados de comercio

Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 perciben un ingreso integrado por distintos componentes. Entre ellos se destacan:

-Sueldo básico: varía según la categoría y escala vigente de cada mes.

-Suma fija no remunerativa: de $40.000 mensuales, abonada desde julio hasta diciembre de 2025.

-Adicional por antigüedad: equivalente al 1% por cada año trabajado, calculado sobre el básico y los montos no remunerativos.

-Plus por presentismo: regulado en el artículo 40 del convenio, destinado a quienes no registren inasistencias injustificadas.

Todos los valores mencionados corresponden a jornadas laborales completas y no incluyen adicionales zonales ni regímenes especiales, que pueden variar según la provincia o modalidad de contratación.

Escalas salariales por categoría en noviembre

De acuerdo con las escalas salariales vigentes entre octubre de 2025 y enero de 2026, los montos básicos quedan conformados de la siguiente manera:

Administrativos:

Categoría A: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Categoría B: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Categoría C: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Vendedores:

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Categoría C: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Auxiliares:

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Categoría C: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

Estas cifras reflejan el impacto del incremento homologado y del adicional que refuerza el ingreso mensual de los trabajadores del sector comercial en todo el país.

Los puntos clave del acuerdo paritario

El convenio firmado por FAECyS y las cámaras empresarias estableció un esquema de aumentos escalonados y previsibles hasta enero de 2026, con varios puntos destacados:

-La suma fija de $40.000 se mantiene hasta diciembre y será incorporada al salario básico a partir de enero de 2026.

-Todos los montos, incluidos los no remunerativos, se ajustan proporcionalmente con los adicionales por antigüedad.

-El plus por presentismo se liquida según el artículo 40 del CCT 130/75.

-Las escalas pueden modificarse por trabajo parcial o por adicionales zonales, de acuerdo con cada región o modalidad de contratación.

-El incremento mensual del 1% busca compensar la evolución de precios durante el segundo semestre de 2025, otorgando previsibilidad en el ingreso.

Cláusula de revisión salarial en noviembre

El acuerdo también prevé una revisión paritaria durante noviembre de 2025, instancia en la cual FAECyS y las cámaras del sector se comprometen a analizar la evolución económica desde la firma del convenio en junio.

El texto oficial dispone que las partes podrán reunirse “a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas y porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas”.

Esta revisión salarial será determinante para definir las bases del año 2026. En caso de detectarse un desfasaje entre las escalas y la inflación acumulada, las partes podrían acordar ajustes adicionales que modifiquen los básicos de enero.

En ese sentido, la negociación de noviembre será clave para actualizar las remuneraciones iniciales de 2026, especialmente considerando el impacto de la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Qué pasará en 2026 con los sueldos de comercio

A partir de enero de 2026, la suma fija de $40.000 pasará a integrar el salario básico, con lo cual se recompondrán todos los adicionales legales, como antigüedad, presentismo y cargas sociales.

Esto permitirá consolidar un nuevo piso salarial para cada categoría del convenio, fortaleciendo los ingresos frente a los aumentos de precios. El proceso de integración de sumas no remunerativas al básico también impactará en los cálculos de aguinaldo, vacaciones y aportes previsionales.

El esquema acordado entre FAECyS y las cámaras busca, según señalaron las partes, “preservar el poder adquisitivo y la sustentabilidad de las empresas en un contexto económico desafiante”.

De este modo, los empleados de comercio contarán con una estructura salarial más estable y con proyección hacia el primer trimestre de 2026, mientras se aguarda una nueva ronda de negociación paritaria que actualice los valores frente a la inflación del próximo año.

Un sector clave con más de un millón de trabajadores

El sector comercio y servicios es el más numeroso del país: agrupa a más de un millón de trabajadores registrados bajo el CCT 130/75, distribuidos en supermercados, tiendas minoristas, cadenas de electrodomésticos, comercios de cercanía, call centers, agencias de viajes y servicios logísticos.

Por su magnitud, cada negociación paritaria de Comercio marca una referencia nacional para otros gremios, ya que fija parámetros de aumentos que impactan en el consumo interno y en las economías regionales.

En este contexto, el acuerdo vigente hasta enero de 2026 ofrece un marco de transición salarial gradual, con incrementos mensuales y una suma fija que se consolidará en el básico, buscando acompañar el ritmo de la economía. (Con información de IProfesional)

